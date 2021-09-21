 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Акции крупнейших ИТ-компаний упали на фоне возможного дефолта Evergrande

21 сентября 2021 г., 9:05
+11
голос

Акции крупнейших ИТ-компаний упали на фоне возможного дефолта Evergrande

В понедельник акции крупнейших компаний вслед за биржевыми индексами отреагировали на сложившуюся ситуацию.

Аналитики отмечают два фактора, стимулирующие активизацию массовых продаж ценных бумаг. Первый - опасения инвесторов банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande. Второй - ожидание сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы США.

По информации The Wall Street Journal объем долговых обязательств компании Evergrande достиг 1,97 трлн юаней (305 млрд долл.) — это около 2% ВВП Китая. И девелопер, как сообщают, наблюдатели не располагает необходимым объемом средств, чтобы выполнить ближайший необходимый платеж по долгу.

Есть опасения, что Китай допустит банкротство Evergrande, что может привести к цепной реакции с другими должниками, причем не только в Поднебесной, но и в глобальных масштабах. Это привело к ажиотажным распродажам акций застройщиков и страховых компаний. Причем, в начале это наблюдалось на азиатских биржах, а затем процесс начался и на основных мировых площадках.

Падение стоимости акций затронуло и  технологических гигантов.

Ценные бумаги Apple упали на 2,6%, Nvidia - почти на 5%, Amazon - на  4,5%, Intel - 3,6%, AMD - на 3%.

Тем не менее, аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), который занимается Apple и другими крупными технологическими компаниями, заявил, что распродажа в понедельник "является возможностью, поскольку мы считаем, что этот краткосрочный откат будет недолгим". Айвз также подтвердил свою уверенность в том, что высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite Index достигнет отметки в 16 000 пунктов к концу года.

Некоторые пессимистично настроенные аналитики считают, что ситуация с Evergrande может послужить спусковым крючком для очередного глобального кризиса.

Также стоит отметить, что стоимость биткоина в понедельник также упала почти на 10% - до 43 тыс долл. Многие трейдеры обналичивают не только акции, но и другие более рисковые активы - криптовалюты.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  