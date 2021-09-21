Акции крупнейших ИТ-компаний упали на фоне возможного дефолта Evergrande

21 сентября 2021 г., 9:05

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В понедельник акции крупнейших компаний вслед за биржевыми индексами отреагировали на сложившуюся ситуацию.



Аналитики отмечают два фактора, стимулирующие активизацию массовых продаж ценных бумаг. Первый - опасения инвесторов банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande. Второй - ожидание сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы США.



По информации The Wall Street Journal объем долговых обязательств компании Evergrande достиг 1,97 трлн юаней (305 млрд долл.) — это около 2% ВВП Китая. И девелопер, как сообщают, наблюдатели не располагает необходимым объемом средств, чтобы выполнить ближайший необходимый платеж по долгу.



Есть опасения, что Китай допустит банкротство Evergrande, что может привести к цепной реакции с другими должниками, причем не только в Поднебесной, но и в глобальных масштабах. Это привело к ажиотажным распродажам акций застройщиков и страховых компаний. Причем, в начале это наблюдалось на азиатских биржах, а затем процесс начался и на основных мировых площадках.



Падение стоимости акций затронуло и технологических гигантов.



Ценные бумаги Apple упали на 2,6%, Nvidia - почти на 5%, Amazon - на 4,5%, Intel - 3,6%, AMD - на 3%.



Тем не менее, аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), который занимается Apple и другими крупными технологическими компаниями, заявил, что распродажа в понедельник "является возможностью, поскольку мы считаем, что этот краткосрочный откат будет недолгим". Айвз также подтвердил свою уверенность в том, что высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite Index достигнет отметки в 16 000 пунктов к концу года.



Некоторые пессимистично настроенные аналитики считают, что ситуация с Evergrande может послужить спусковым крючком для очередного глобального кризиса.



Также стоит отметить, что стоимость биткоина в понедельник также упала почти на 10% - до 43 тыс долл. Многие трейдеры обналичивают не только акции, но и другие более рисковые активы - криптовалюты.

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