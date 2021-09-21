DataStax предложила NoSQL-СУБД как многорегионный и многооблачный сервис

21 сентября 2021 г., 10:25

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Ориентируясь на предприятия, всё больше тяготеющие к бессерверной архитектуре, поскольку она снижает стоимость владения и обслуживания серверов, DataStax предложила как услугу NoSQL-БД Astra DB, основанную на Apache Cassandra с открытым исходным кодом и доступную во многих облачных регионах ведущих поставщиков облачных сервисов, включая Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Platform (GCP).

«Для предприятий, у которых есть данные, которые необходимо сделать доступными в разных регионах в режиме реального времени, мультирегиональность имеет критическую важность. Альтернативой является репликация базы данных, которая привносит значительную задержку», — сказал Карл Олофсон (Carl Olofson), вице-президент IDC по исследованиям ПО для управления данными.

Как отметил Крейг Киттерман (Craig Kitterman), вице-президент DataStax по управлению продуктами в подразделении баз данных, скурпулёзно вычистив свой новый продукт от всех сложных и затратных процедур, таких как балансировка сетевой нагрузки и безопасность, а также масштабирование вверх и вниз, DataStax свела работу с ним до пары щелчков мыши, получив феноменальное соотношение цена-производительность. «Клиентам в принципе не нужно нанимать всех этих экспертов и тратить всё это время, энергию и месяцы усилий только на то, чтобы попытаться сделать всё правильно», — подчеркнул он.

По сочетанию многорегионных и многооблачных функций служба Astra DB от DataStax практически не имеет конкурентов. Сервис Google Cloud Spanner — бессерверный и многорегионный, однако он не является многооблачным и работает только на GCP. Запущенный MongoDB в июле Atlas NoSQL DBaaS не является многорегионным, хотя он бессерверный и многооблачный.

Даже если такие независимые поставщики NoSQL и систем управления реляционными базами данных, как Snowflake, MariaDB и TigerGraph, следуют стратегии множественных и гибридных облаков, они не обязательно напрямую конкурируют с DataStax, поскольку последняя часто применяется для чрезвычайно больших (тера- и петабайтных) хранилищ и использует денормализованную схему оптимизации БД.



Любой новый клиент может быстро развернуть AstraDB в любой точке мира, просто зарегистрировавшись и выбрав облачного провайдера и регион.

Существующие клиенты могут добавить новый регион через консоль Astra DB — в течение нескольких минут база данных будет подготовлена, будет настроена репликация, и все данные будут автоматически реплицированы в новый регион.

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