Micron розпочала постачання наймісткішого у світі SSD для дата-центрів

11 мая 2026 г., 14:35

Компанія Micron Technology оголосила про початок постачань Micron 6600 ION місткістю 245 ТБ. На сьогодні це найпотужніший комерційно доступний SSD-накопичувач у світі, який кардинально змінює уявлення про щільність зберігання даних у серверних стійках.



Новинка розроблена для підтримки «озер даних» (data lakes) штучного інтелекту, хмарних сховищ та об’єктних систем зберігання. Завдяки використанню фірмової пам’яті Micron G9 QLC NAND, пристрій дозволяє скоротити кількість необхідних серверних стійок на 82% порівняно з рішеннями на базі жорстких дисків (HDD).



За словами віцепрезидента Micron Джеремі Вернера (Jeremy Werner), оскільки доступність електроенергії стає головним обмежувальним фактором для масштабування AI-інфраструктури, перехід на SSD такої місткості стає стратегічною необхідністю.



Серед ключових переваг Micron 6600 ION 245 TB слід зазначити його енергоефективність. Накопичувач споживає до 30 Вт при максимальному навантаженні - це вдвічі менше, ніж споживає масив HDD аналогічної місткості.



У тестах Micron пристрій показав у 8,6 раза швидшу попередню обробку даних для AI та у 3,4 раза вищу швидкість завантаження порівняно з HDD.



Час затримки (latency) знижено до 29 разів, що критично для моделей машинного навчання.



Доступні версії U.2 та E3.L, що забезпечує гнучкість при проєктуванні нових систем.



Зазначено, масштабування сховищ до рівня 1 екзабайта за допомогою Micron 6600 ION замість жорстких дисків дозволяє досягти досить високих екологічних показників: економія електроенергії понад 921 МВт-год на рік, а скорочення викидів CO2 - на 438 метричних тонн щорічно (еквівалентно поглинанню вуглецю 9000 дорослих дерев).



При цьому заявлено зменшення навантаження на системи кондиціонування (HVAC) на 3,14 млрд БТО на рік.



«Математика дата-центрів змінюється: коли ви можете розмістити значно більше даних у кожній стійці, ви витрачаєте менше енергії, площі та операційних витрат», — підкреслив Травіс Віджил (Travis Vigil), старший віцепрезидент Dell Technologies. Компанія вже планує інтегрувати накопичувачі на 245 ТБ у свої системи зберігання даних для AI.

