АІ допомагає хмарному ринку зростати майже на 25% у квартал

6 мая 2025 г., 11:45

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Нові дані Synergy Research Group показують, що в першому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури зросли до 94 млрд дол. у всьому світі. Це на 17,5 млрд доларів або 23% більше, ніж у першому кварталі минулого року, але якби не коливання валютних курсів за останній рік, темпи зростання були б ближчими до 25%.

З моменту запуску ChatGPT і початку глибокого впливу генеративного АІ на ІТ-екосистему темпи зростання хмарного ринку збільшилися приблизно на сім відсоткових пунктів. З кінця 2022 року ринок виріс на 52%.

З точки зору конкурентного позиціонування, Amazon зберігає сильне лідерство на ринку, хоча Microsoft і Google знову мали вищі показники зростання у відсотках. Їхні частки на світовому ринку в першому кварталі становили 29%, 22% та 12% відповідно.

Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання демонструють CoreWeave, Oracle, Databricks, Snowflake, Cloudflare та Huawei.

Почавши з віртуального старту два роки тому, CoreWeave зараз знаходиться на межі входження до дванадцятки найбільших хмарних провайдерів завдяки своїм послугам АІ та GPU.

Оскільки більшість великих хмарних провайдерів вже опублікували свої дані про прибутки за перший квартал, за оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та розміщені приватні хмарні сервіси) склали 93,9 мільярда доларів, а за дванадцять місяців доходи досягли 348,1 мільярда доларів.

Основна частина ринку припадає на публічні IaaS і PaaS сервіси, які зросли на 24% в першому кварталі - або на 26%, якщо вимірювати в постійній валюті.

Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне у сфері публічної хмари, де на трійку лідерів припадає 68% ринку.

Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевій валюті, то основними країнами з найсильнішим зростанням є Бразилія, Іспанія, Італія, Південна Корея, Індія, Австралія та Індонезія, причому всі вони зростають темпами, вищими за середньосвітовий показник.

США залишається найбільшим хмарним ринком, який за своїми масштабами значно перевершує весь регіон АТР. У першому кварталі американський ринок виріс на 24%.

В Європі найбільшими споживачами хмар є Великобританія та Німеччина, але найвищі темпи зростання продемонстрували Ірландія, Іспанія та Італія.

«Ми продовжуємо спостерігати високі показники доходів та зростання на ринку хмарних технологій, причому за останні шість кварталів темпи зростання значно прискорилися. Всі провідні хмарні провайдери демонструють вражаючі цифри, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Хоча зростання охоплює різні географічні регіони та послуги, очевидно, що АІ відіграє важливу роль. Ми спостерігали зростання на 140-160% у специфічних послугах GenAI, причому АІ також сприяє вдосконаленню послуг і додатковому зростанню в більш широкому портфелі. Капітальні витрати величезні, як і додаткові доходи».

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