Шахраї продавали через інтернет копії ґаджетів відомого бренду та завдали збитків на 38 млн грн

6 мая 2025 г., 12:35

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Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки ліквідували діяльність ділків, які масово завозили з Азії контрафактні ґаджети під виглядом оригінальної продукції відомого бренду: годинники, навушники, зарядні пристрої та комплектуючі до них.

Товар зловмисники розповсюджували поштовими сервісами по всій території України, для чого створили та адміністрували інтернет-магазин та телеграм-канал. Встановлено, що в такий спосіб правовласнику було завдано збитків на загальну суму понад 38 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі одного з фігурантів. Вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної продукції, а також мобільні телефони, ноутбуки та документацію.

24-річному організатору схеми було повідомлено про підозру за ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч.3 ст.177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті.

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