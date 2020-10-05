Acronis обновил BaaS решение для сервис-провайдеров

5 октября 2020 г., 11:20

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«Акронис Инфозащита» сообщила о доступности новой версии решения «Акронис Защита Данных Облачная». Этот продукт предназначен для сервис-провайдеров и позволяет без дополнительных инвестиций предоставлять услуги резервного копирования и восстановления данных в облаке (BaaS) конечным пользователям. Новая версия представлена в стандартном и расширенном выпусках, в ней реализована поддержка защиты данных для кластерных систем Microsoft SQL Server и Microsoft Exchange Server, приложений SAP HANA и СУБД Oracle. В функционал продукта добавлены групповое управление устройствами и централизованное управление планами резервного копирования и другие функции, делающие решение еще более универсальным и эффективным.

«Acronis Защита Данных Облачная 2.0» подходит для сервис-провайдеров любого размера: начать предоставлять услуги можно без установки дополнительного программного и аппаратного обеспечения. Например, «Акронис Инфозащита» может обеспечить хостинг данных на своей стороне и взять на себя работу всех компонентов решения. При этом оплата сервиса осуществляется только за реальный объем данных в резервных копиях или за количество защищенных устройств. Сервис-провайдер также легко может организовать гибридный хостинг с хранилищем на своей стороне или полностью свой хостинг (частное облако).

Сервис обеспечивает полную защиту на более чем 20 платформах, поддерживает системы на Windows и Linux, виртуальные машины, восемь различных гипервизоров, ПК, Mac, устройства на iOS и Android, приложения Microsoft, SAP HANA, СУБД Oracle, Office 365. Заказчики имеют возможность использовать локальное хранение данных и для дополнительной надежности использовать облачное хранилище на выбор, в том числе надежное облачное хранилище «Акронис Инфозащита».

Как и во всех решениях для резервного копирования «Акронис Инфозащиты», данные, системы и резервные копии пользователей находятся под надежной активной защитой от программ-вымогателей с помощью технологии Acronis Active Protection. Эта система использует искусственный интеллект и отслеживает потенциальные угрозы в реальном времени.

Заказчик сервиса на основе «Акронис Защита Данных Облачная» получает BaaS услугу «под ключ». Пользователю лишь нужно установить небольшую программу-агент для резервного копирования и резервные копии критически важных данных будут надежно храниться локально, в защищенном облаке «Акронис Инфозащита», публичном облаке или у сервис-провайдера.

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