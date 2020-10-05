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Расходы на серверы в странах EMEA упали почти на 6%

5 октября 2020 г., 10:25
Расходы на серверы в странах EMEA упали почти на 6%

Во второй четверти года рынок серверов региона EMEA отчитался выручкой в размере 3,9 млрд долл. Как итог, по подсчетам IDC, результат годичной давности был ухудшен на 5,8%. На локальный рынок отгружено около 470 тыс. устройств, что на 6,9% меньше в годовом сопоставлении.

Поставки серверов в башенном исполнении сократились на 32,5% «QoQ», тогда как решения в стоечном исполнении вышли в плюс по выручке (+5,1% «YoY») и поставкам (+0,8% «QoQ»).

Если Западная Европа, за счет высоких инвестиций в гипермасштабируемые ЦОД, увеличила выручке на 11,8%, то страны CEMA сохранили негативную траекторию роста — при снижении на 5,9% «YoY» выручка здесь не превысила 792 млн долл. Тем не менее, Центральная и Восточная Европа вышла в плюс на 6,9%, нарастив показатель в денежном выражении до 424,83 млн дол. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в Украине, Чехии и РФ. Отличным подспорьем здесь оказались облачные платформы, развитие инфраструктуры, отвечающей за поддержку удаленной работы, а также онлайновые услуги.

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