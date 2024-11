RETN: 70% трафіку між Європою та Азією пошкоджено

11 ноября 2024 г., 13:25

За даними різних експертів, наслідки обривів кабелів в Червоному морі у 2024 році складають 25% втрати трафіку в Європі та Азії. Тоді як дослідження RETN свідчить, що реальні порушення трафіку даних недооцінені та складають 70%.

За допомогою аналізу потоку інтернет-трафіку найбільших операторів світу, а також аналізу власної розгалуженої мережі компанії RETN до основних споживачів – Інтернет-провайдерів у Південно-Східній Азії, оператор дійшов до висновку про реальні порушення трафіку, що сягали 70%. Результати та деталі дослідження опубліковані в новому звіті Building the networks of tomorrow: Engineering reliability for long-term success.

У той час, як проблеми у Червоному морі та Азійсько-тихоокеанському регіоні були переважно спричинені розривами підводних кабелів, існує багато інших причин звернути увагу на надійність мереж операторів. За останнє десятиліття стихійні лиха щороку спричиняли переміщення 24 мільйонів громадян по всьому світу – 92% були викликані погодними катастрофами, половина з яких пов'язані з повенями. Крім цього, мільйони переміщених громадян внаслідок російського вторгнення в Україну, мають значний вплив на інтернет-інфраструктуру в регіоні. Це демонструє потребу в диверсифікованій та стійкій інфраструктурі, яка могла б підтримувати зв’язок між людьми під час збоїв.

«Якщо бути повністю відвертими, галузь часто не відповідає поточним вимогам до глобального зв’язку. Зважаючи на війну, стихійні лиха, обриви кабелів, недоліки в архітектурі, атаки на кібербезпеку та недоліки в ланцюжку постачання ми як індустрія справді не надто далекі від того, що цілі країни стануть цифрово-недоступними, коли один або два кабелі, які їх з’єднують, виходять з ладу. Тому ми закликаємо колег з телекому, всіх мережевих операторів до етичного, логічного і, найголовніше, довгострокового планування. В RETN ми віддаємо пріоритет стійкості, інноваціям і тому, аби мережа, яку ми будуємо сьогодні, відповідали вимогам завтрашнього дня. Наш досвід показує, що такий підхід веде до довгострокового комерційного успіху, а також і розуміють відповідальність, яка лежить на них перед клієнтами і суспільством загалом. В RETN ми віддаємо пріоритет стійкості, інноваціям і тому, аби мережа, яку ми будуємо сьогодні, відповідали вимогам завтрашнього дня» – коментує Тоні О’Саліван (Tony O'Sullivan), генеральний директор RETN.

Окрім обривів кабелів, до проблеми підключення призводить криза недостатності різноманітності маршрутів, наголошується у звіті. Наразі зв’язок між Азією, Африкою та Європою значною мірою покладається на дві основні підводні кабельні системи, що проходять через Єгипет. У випадку збоїв у Єгипті, наслідки для глобального Інтернету можуть бути критичні. Крім цього, перебої в глобальному ланцюзі постачання, включаючи дефіцит напівпровідників і високовольтних кабелів, призводять до затримки розгортання нової інфраструктури, збільшуючи вразливість мережі.

