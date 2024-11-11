Lenovo призначила нового керівника Infrastructure Solutions Group

11 ноября 2024 г., 14:35

0

Tweet

Lenovo офіційно повідомила про призначення Ешлі Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla) на посаду керівника підрозділу інфраструктурних рішень Групи. Він приєднався до компанії 11 листопада як виконавчий віце-президент Lenovo та президент Infrastructure Solutions Group, а також стане членом Виконавчого комітету Lenovo.

Зазначається, що Горакхпурвалла широко відомий в індустрії, він очолював кілька багатомільярдних бізнесів з виробництва інфраструктурних систем та пристроїв зберігання даних для глобальних технологічних компаній. Зокрема, він обіймав посаду президента та генерального директора з серверних та інфраструктурних систем у Dell EMC, де керував бізнесом вартістю 20 мільярдів доларів, що включав підрозділи PowerEdge Server, Hyperconverged Infrastructure та Extreme Scale Infrastructure, а також дослідження та розробку платформи для зберігання та захисту даних. Під його керівництвом компанія стала світовим лідером у сфері серверів та систем зберігання даних.

«Ешлі приєднується до Lenovo у вирішальний момент нашого шляху до гібридного штучного інтелекту, де сила та глибина нашого портфоліо, інновації та екосистемні партнерства покращують якість життя для людей та забезпечують вищу продуктивність для підприємств. Завдяки своєму різноманітному галузевому досвіду, сильній інженерній підготовці, доведеним лідерським якостям та успіху в масштабуванні багатомільярдних бізнесів, Ешлі має всі можливості для забезпечення прибуткового зростання бізнесу ISG», прокоментував призначення Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова та генеральний директор Lenovo.

Горакхпурвалла додав: «Я давно захоплювався значним зростанням і лідерством Lenovo в галузі, тому, як людина, глибоко захоплена системами, я радий повернутися в організацію, щоб працювати з корпоративними клієнтами, допомагаючи трансформувати їхній бізнес. Керівництво інфраструктурним бізнесом Lenovo в цю захоплюючу епоху штучного інтелекту надає величезну можливість побудувати міцний фундамент компанії та прискорити її майбутнє зростання».

Горакхпурвалла змінив на цій посаді Кірка Скаугена (Kirk Skaugen), який залишив бізнес у червні 2024 року.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора