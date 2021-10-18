Биткойн закрепился на уровне 60 тыс долл.

18 октября 2021 г., 9:25

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Биткойн поднялся выше 60000 долларов в прошедшую пятницу, на фоне ожиданий трейдеров, что регуляторы США опубликуют разрешение первому фонду торговать фьючерсами на эту криптовалюту.



Согласно Coin Metrics цена на валюту подскочила более чем на 8% на пике до 62 307 долл., достигнув самого высокого уровня с 17 апреля.



После нескольких месяцев споров между SEC и потенциальными эмитентами ETF фьючерсов на биткойны регулятор, похоже, готов одобрить несколько заявок, которые откроют дверь к более широкому доступу к криптовалютам как для розничных, так и для институциональных инвесторов.



В соответствии с наборами правил, используемых эмитентами ETF, SEC не обязана давать явное одобрение ETF, которые могут быть запущены в конце 75-дневного периода, если регулирующий орган США не возражает.



75-дневный период для ETF ProShares Bitcoin Strategy заканчивается в понедельник, а ETF может быть запущен во вторник.



Крипто-ETF были запущены в этом году в Канаде и Европе, и их популярность растет на фоне интереса к цифровым активам.



Оператор по обмену фьючерсами Cboe Global Markets подал заявку на изменение правил в SEC, которое позволит ему размещать определенные сложные ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам утвердила это заявление 1 октября.



ETF ProShares Bitcoin Strategy должен дебютировать на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, и эксперты считают, что SEC вряд ли будет возражать против этого продукта.



Утверждение ETF, который предоставит основным инвесторам доступ к биткойнам, станет вехой для криптоиндустрии, которая давно настаивает на более широком признании цифровых активов на Уолл-стрит.



Аналитики при этом предупреждают, что отказ от продукта ProShares может привести к резкому падению биткойнов.



Миккель Морч, исполнительный директор хедж-фонда цифровых активов ARK36, заявил, что биткойн может вырасти выше своего рекордного максимума в 65 тыс долл. с апреля, но предупредил, что криптовалюта может впоследствии претерпеть «краткосрочный откат».



Не все криптовалюты получили поддержку после новостей об ETF в пятницу. Эфир, вторая по величине монета, выросла на 0,5% до 3804 доллара на спотовых биржах. Однако XRP и ada упали примерно на 2%.



Ранее на этой неделе заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф предупредил, что криптовалюты могут спровоцировать глобальный финансовый кризис такого же масштаба, что и крах 2008 года.



«Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны обратить на это внимание», заявил он.

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