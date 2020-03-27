Zoom стал синонимом удалённого общения в эпоху COVID-19. Почему?

27 марта 2020 г., 19:13

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Эпидемия коронавируса и паника вокруг неё нашли отражение во всплеске популярности видеосервисов. Люди, запертые у себя дома все шире используют их для удалённой работы, персонального общения и всевозможных виртуальных посиделок. Для этого у них имеется море возможностей, однако из всех доступных и бесплатных служб видеозвонков они все чаще отдают предпочтение Zoom, выбирая его вместо более известных и устоявшихся на рынке конкурентов, таких как GoToMeeting, Skype, Google Hangouts и Microsoft Teams.

Zoom взобрался на верхнюю строчку рейтингов самых популярных приложений для iOS в десятках стран. Успехам компании не могут нарадоваться инвесторы: стоимость акций превосходит доход в 58! раз (у Microsoft отношение цены к продажам составляет всего 8) и с 19 февраля она выросла на 26%, тогда как индекс S&P 500 за тот же период упал на 32%.

В чём же секрет Zoom? Если вкратце, то своему успеху сервис обязан недостаткам своих конкурентов.

Компания Zoom выпускает исключительно продукты для видеокоммуникаций, благодаря чему имеет возможность сосредоточить все свои усилия и внимание на их улучшении. Ей нет нужды, как Apple продвигать и защищать свою экосистему: в отличие от FaceTime для iOS, Zoom работает также на Android и на любых настольных ПК.

Многие популярные видеосервисы имеют непростую историю. Так, дебютировавший в 2003 г. Skype сменил множество хозяев, от eBay, до частных инвесторов и Microsoft, каждый из которых имел своё видение того, каким должен быть этот продукт. Сейчас Skype являет собой классический пример распухшего кода, который плохо работает и изобилует ошибками, ждущими исправления годами.

В Zoom отсутствует такая злободневная для Skype проблема, как спам, посторонний в принципе не может самостоятельно добавиться в список ваших контактов. Кроме того, Zoom выгодно отличают малая задержка и надёжность соединения.

Фирмы, ранее использовавшие Skype, говорят, что Zoom предлагает более высокое качество видео, меньше прерываний и лучший общий опыт использования. «Они сделали что-то хитроумное с помощью своей видеоинженерии, что вытягивает хорошие звук и видео даже в условия очень нестабильного подключения»: говорит Ида Аален (Ida Aalen), соучредитель стартапа Confrere, базирующегося в Осло. Она критикует пользовательский интерфейс Zoom, его кнопки, цвета и расширенные настройки, но признает, что все недочёты перевешивает надёжность работы видеосервиса.

Не секрет, что для огромной массы неискушенных потребителей идеалом является интерфейс с всего одной большой кнопкой, причём, желательно, чтобы её кто-нибудь нажимал за вас. Zoom довольно близко подобрался к этому идеалу. Конечно, для того, чтобы организовать видеовстречу требуется приложить определённые усилия, однако присоединиться к ней можно по ссылке e-mail, для этого даже не нужно заводить учётную запись.

Свою роль в притягательности Zoom для потребителей играют и мелкие «фишки», например, возможность сделать виртуальным фоном фотографию или видео. Её оценила даже Microsoft, на днях анонсировавшая аналогичную опцию для Teams.

Для бесплатных эккаунтов разрешены видеозвонки продолжительностью до 40 минут и с участием менее 100 человек. Этого достояно, чтобы сервис можно было считать фактически бесплатным для львиной доли сценариев использования. С 13 марта компания начала удалять 40-минутный лимит в тысячах школ США и всего мира, что ещё больше добавило популярности основателю и гендиректору Zoom Эрику Юаню (Eric Yuan), объявившего об этой антикризисной инициативе.

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