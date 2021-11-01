Zendesk приобрела разработчика SurveyMonkey за 4,13 млрд долл.

1 ноября 2021 г., 13:45

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Компания Акции Zendesk объявила о заключении сделки по приобретению Momentive Global, разработчика сервиса SurveyMonkey.



Акционеры Momentive получат 0,225 акций Zendesk за каждую принадлежащую им акцию Momentive с предполагаемой стоимостью около 28 долларов за акцию. Таким образом сделка оценивается в 4,13 млрд долл.



Momentive была основана в 1999 году как SurveyMonkey и позиционирует себя как разработчика решений по управлению опытом. Компания предлагает платформу на базе искусственного интеллекта, базирующуюся на данных, полученных из миллиардов реальных опросов.



Zendesk заявила, что ожидает, что приобретение позволит ей ускорить планы по достижению годовой выручки в 3,5 млрд долл. к 2024 г. Значительная клиентская база и дополнительные сервисы Momentive создадут необходимые предпосылки.



«Бренд SurveyMonkey является культовым, и мы восхищаемся их бизнесом с момента создания Zendesk», - говорится в заявлении Миккеля Сване, основателя и исполнительного директора Zendesk. «Они действительно демократизировали отрасль - почти каждый в мире в какой-то момент ответил на один из их опросов».



Что касается прибыли, Zendesk сообщил о выручке в размере 347 млн долл. за квартал, закончившийся 30 сентября, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль без учета затрат, таких как компенсация по акциям, составила 21,7 млн долл.



На волне информации о поглощении акции Zendesk упали почти на 16%, однако капитализация компании достигает 12,22 млрд долл.. на пике в августе прошлого года она оставляла почти 19 млрд долл.

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