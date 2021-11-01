Сверхскоростной лазер запишет на оптический диск 500 ТБ данных ... за два месяца

1 ноября 2021 г., 13:05

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Исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разработали быстрый и энергоэффективный метод лазерной записи для создания наноструктур высокой плотности в кварцевом стекле. Эти крошечные структуры могут использоваться для долговременного пятимерного (5D) оптического хранения данных, с плотностью записи в 10 000 раз выше, чем у оптических дисков Blue-Ray.

«Поскольку облачные системы больше подходят для временных данных, мы считаем, что 5-мерное хранение данных в стекле окажется полезным методом долгосрочного хранения для национальных архивов, музеев, библиотек или частных организаций» — сказал докторант университета и участник работы, Юхао Лей (Yuhao Lei).

В журнале Optica, Юхао Лей и его коллеги описали технологию записи, которая включает два оптических и три пространственных измерения. Она позволяет записывать информацию со скоростью 1 000 000 вокселей (объёмных пикселей) в секунду, что эквивалентно около 230 кБ (более 100 страниц текста) в секунду.

Решения для оптического 5D-хранения информации в прозрачных материалах демонстрировались и раньше, однако их авторам не удавалось добиться одновременно и высокой плотности, и высокой скорости записи. Решить эту сложную задачу группе из Саутгемптона удалось с помощью фемтосекундного лазера, который с высокой частотой создавал крошечные полости с наноламеллярной структурой, размерами всего 500×50 нм каждая.

Наряду с тремя объёмными координатами полости, четвёртое измерение задавала ориентация анизотропной наноструктуры, от которой зависит двойное лучепреломление, а пятое — её размер, точнее определяемая им сила замедления. При записи эти два оптических параметра контролируются поляризацией и интенсивностью серии слабых лазерных импульсов, которые собственно формируют нужную наноструктуру в полости, созданной микровзрывом более сильного лазерного импульса.

Используя этот метод, исследователи поместили 5 гигабайт текстовых данных на диск из кварцевого стекла размером с обычный компакт-диск, добившись почти 100% точности считывания. Каждый воксель содержал четыре бита информации, таким образом два вокселя соответствовали одному текстовому символу.

Весь диск может вместить до 500 терабайт данных. Такой огромный объём информации даже после усовершенствования системы возможностью параллельной записи можно будет перенести на диск примерно за 60 дней.

Поэтому, вполне объяснимо, что теперь, готовя свою технологию к применению за пределами лаборатории, её авторы прежде всего работают над увеличением скорости записи.

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