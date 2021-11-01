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Apple вернула вторую строку рейтинга ведущих поставщиков смартфонов

1 ноября 2021 г., 14:25
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Apple вернула вторую строку рейтинга ведущих поставщиков смартфонов

По информации Canalys, третьем квартале 2021 г. мировые поставки смартфонов сократились на 6% «YoY». Глобальный дефицит чипов позволил отгрузить не более 325,5 млн устройств.

Высокий интерес к обновленному семейству iPhone помог Apple вернуть себе вторую строку рейтинга. Объем предзаказанных новинок был традиционно высоким, однако, в отличие от прошлого года, розничные магазины компании работали в полную силу и позволили существенно увеличить продажи.

Общие поставки смартфонов под ОС Android просели на 9% «YoY», однако результаты вендоров были различные. Так, Samsung испытывала проблемы с поставками моделей наиболее востребованного семейства Galaxy A. Спрос заметно превысил предложение и у Xiaomi. OPPO и vivo, напротив, сумели восстановиться на отдельных приоритетных азиатских рынках. Выйти в плюс также сумели Transsion и realme, a Lenovo заметно укрепилась в Америке после ухода своего главного соперника — LG.

В премиум-сегменте в нынешнем году ощущается отсутствие очередного поколения Galaxy Note. И хотя Samsung отчиталась отгрузкой свыше 3 млн раскладных Galaxy Z Flip3 и Fold3, заполнить этот пробел не удалось, чем могут оперативно воспользоваться конкуренты — к примеру Pixel 6 Pro и Xiaomi 11T Pro уже в игре.

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