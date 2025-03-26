Початкові продажі AMD Radeon RX 9070 XT в 10 разів перевищують продажі попередньої моделі

26 марта 2025 г., 11:45

Radeon RX 9070 XT вже немає на складі, але продажі цього графічного процесора значно випереджають запуск інших відеокарт AMD, зазначила голова виробника Ліза Су (Lisa Su) в інтервʼю генеральному директору Asus China Тоні Ю (Tony Yu).

«9070 XT мала фантастичний успіх. Насправді, це відеокарта номер один серед усіх поколінь AMD Radeon за результатами першого тижня продажів, - заявила Су. Вона додала, що попит на Radeon 9070 XT був настільки високим, що його продажі в 10 разів перевищили показники попередніх поколінь.

«Ми дуже раді цьому і збільшуємо обсяги виробництва, щоб надати доступ до продукту більшій кількості користувачів», - зазначила Су.

Radeon RX 9070 XT і 9070 були представлені 6 березня як альтернатива графічним процесорам Nvidia GeForce RTX 5000, що коштують дорожче і їх важче знайти. Користувача вподобали 9070 XT, зокрема, тому, що його ціна починається від 599 доларів, а продуктивність не поступається Nvidia RTX 5070 Ti, який коштує від 749 доларів, але іноді продається за ціною 1300 доларів.

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