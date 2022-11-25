Зафіксовано найбільше падіння на ринку графічних процесорів з часів рецесії 2009 р.

25 ноября 2022 г., 9:25

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Jon Peddie Research повідомляє, що зростання світового ринку графічних процесорів (GPU) в ІІІ кв. досягло 75,5 млн. одиниць, а поставки процесорів для ПК скоротилися на 19% в річному обчисленні. В цілому, в 2022-2026 роках середньорічний темп зростання ринку графічних процесорів складе 2,8% і досягне 3138 млн одиниць на кінець прогнозованого періоду.



Протягом наступних п'яти років проникнення дискретних графічних процесорів (dGPU) в ПК буде рости і досягне рівня 26%.



Стосовно минулого кварталу, загальні поставки графічних процесорів, які включають всі платформи і всі типи графічних процесорів, знизилися на 25,1%, настільна графіка знизилася на 15,43%, а ноутбучна - на 30%. Це найбільше падіння з часів рецесії 2009 року.



Загальна частка ринку AMD в порівнянні з минулим кварталом зменшилася на 8,5%, частка Intel збільшилася на 10,3%, а у Nvidia зменшилася на 1,87%.



Коефіцієнт використання графічних процесорів (який включає інтегровані та дискретні графічні процесори, настільні ПК, ноутбуки та робочі станції) в ПК за квартал склав 115%, що на 6,0% менше, ніж у минулому кварталі.



Обсяг поставок графічних плат для настільних ПК (AIB, що використовують дискретні графічні процесори) знизився на 33,5% порівняно з минулим кварталом.



Графічні процесори були провідним індикатором ринку, оскільки ця компонента потрапляє в систему до того, як постачальники відвантажують ПК. Більшість виробників напівпровідників прогнозують зниження на наступний квартал, в середньому на 0,21%. У минулому кварталі вони прогнозували 2,79%, що було занадто високим показником.



«Третій квартал зазвичай є найвищою точкою року для постачальників графічних процесорів і ПК, і навіть попри те, що постачальники прогнозували зниження в другому кварталі, результати виявилися набагато нижче їх очікувань -, зазначив Джон Педді (Jon Peddie), президент JPR. - Всі компанії називали різні, а іноді і схожі причини спаду: зупинка майнінгу криптовалют, вплив китайських правил нульової толерантності і відключень, санкції з боку США, ситуація з користувачами, пов'язана з ажіотажними закупівлями під час Covid, ефект Осборна для AMD, поки геймери чекають нових AIB, інфляція і більш високі ціни на AIB, вичерпання надлишкових запасів»



"Загалом, ми вважаємо, що поставки в 4 кварталі знизяться, але ASP зростуть, постачання буде в порядку, і всі матимуть щасливі свята", - додав Педді.

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