Omdia: ера дешевих телефонів закінчилася - ціни зростуть на 21%

24 июня 2026 г., 12:25

0

Tweet

Світовий ринок смартфонів переживає масштабну структурну перебудову через стрімке зростання вартості компонентів та геополітичну нестабільність. Як повідомляє аналітична компанія Omdia у своєму новому звіті від 23 червня 2026 року, провідні світові виробники змушені відмовлятися від стратегії великих обсягів продажів дешевих пристроїв на користь преміальних портфоліо з високою маржинальністю. За прогнозами аналітиків, загальні обсяги світових постачань смартфонів у цьому році скоротяться на 12,2% у порівнянні з минулим роком і впадуть до 1093 млн одиниць, що на 152 млн пристроїв менше, ніж у 2025 році. Попри це падіння, сукупна фінансова вартість ринку зросте на 6,1% за той самий період.





Головним чинником такої розбіжності між фізичними обсягами та доходами стане історичний стрибок роздрібних цін. Глобальна середня ціна продажу смартфона збільшиться з 467 дол. у 2025 році до 565 дол. у 2026 році. Цей стрибок на 21%, який в абсолютному еквіваленті становить 98 дол., є абсолютним рекордом для мобільної індустрії як за темпами зростання, так і за грошовим вираженням. Подібне подорожчання відображає колосальний тиск на ланцюжки постачань, оскільки середня вартість оперативної пам'яті DRAM та флешпам'яті NAND у першому кварталі поточного року злетіла на понад 80% у квартальному обчисленні. Практично кожен великий бренд, за винятком Apple, уже підвищив роздрібні ціни на свої пристрої нового покоління, щоб компенсувати виробничі витрати.





«Смартофонна індустрія наразі переживає період серйозних потрясінь, оскільки виробники намагаються максимально ефективно впоратися з короткостроковим тиском витрат на компоненти», зазначив старший менеджер із досліджень компанії Omdia Джусі Хонг (Jusy Hong). Він підкреслив, що деякі бренди намагаються скуповувати запаси пам'яті заздалегідь для мінімізації майбутніх збитків. Очікується, що стабілізація цін на компоненти почнеться лише в другій половині 2027 року, а повноцінне коригування ринку та зниження вартості комплектуючих відбудеться на початку 2028 року завдяки розширенню глобальних виробничих потужностей. Проте короткочасне полегшення для ринку може настати й раніше, залежно від динаміки попиту з боку AI дата-центрів, які наразі поглинають основні обсяги кремнієвих пластин.





Цей стратегічний поворот технологічних гігантів по-різному вплине на світові регіони. Найважчого удару зазнають ринки, що розвиваються, зокрема Африка, Близький Схід та Латинська Америка, які традиційно залежать від бюджетних пристроїв і є надзвичайно чутливими до будь-яких коливань цін. Натомість розвинені країни з високою часткою преміальних гаджетів продемонструють високу стійкість. Аналітики Omdia прогнозують, що стагнація ринку затягнеться і на 2027 рік, а відновлення обсягів почнеться лише у 2028 році. При цьому великі глобальні бренди остаточно втратять інтерес до ультрабюджетного сегмента вартістю до 100 дол., повністю поступившись ним локальним та регіональним дрібним виробникам.





«Виробники також дедалі більше покладаються на ширші бізнес-моделі для посилення операційної стійкості», зазначив головний аналітик компанії Omdia Рунар Бйорховде (Runar Bjorhovde). За словами експерта, компанії, які залежали виключно від продажу бюджетного заліза, опиняться у зоні максимального ризику. Найсильніші позиції посядуть ті гравці ринку, які здатні отримувати додаткові високомаржинальні доходи від кожного користувача через крос-продажі пристроїв екосистеми, хмарні сервіси та підписки, що суттєво збільшує життєвий цикл та цінність клієнта для корпорації.





Оскільки провідні напівпровідникові заводи світу переорієнтували дефіцитне обладнання на випуск дорогої серверної пам'яті та прискорювачів для нейромереж, ринок мобільних пристроїв зіткнувся зі штучним дефіцитом базових мікросхем. Це фактично знищує економічну доцільність виробництва якісних ультрабюджетних смартфонів для великих транснаціональних брендів, оскільки собівартість навіть найпростішого пристрою залишається структурно завищеною.





Для мобільної індустрії це означає зміну фокусу з агресивного розширення клієнтської бази на її жорстку монетизацію. Компанії більше не можуть розраховувати на прибуток лише від продажу самого заліза, що змушує їх агресивно впроваджувати платні програмні функції, підписки на AI асистентів та екосистемні сервіси. Головним ризиком такої стратегії є цифрове розшарування регіонів: поки розвинені ринки безболісно перейдуть на дорожчі моделі, населення бідних країн буде змушене довше використовувати застарілі гаджети або купувати низькоякісну продукцію безіменних фабрик, що уповільнить глобальну цифровізацію та поглибить технологічний розрив у світі.Omdia: ера дешевих телефонів закінчилася - ціни зростуть на 21%









Світовий ринок смартфонів переживає масштабну структурну перебудову через стрімке зростання вартості компонентів та геополітичну нестабільність. Як повідомляє аналітична компанія Omdia у своєму новому звіті від 23 червня 2026 року, провідні світові виробники змушені відмовлятися від стратегії великих обсягів продажів дешевих пристроїв на користь преміальних портфоліо з високою маржинальністю. За прогнозами аналітиків, загальні обсяги світових постачань смартфонів у цьому році скоротяться на 12,2% у порівнянні з минулим роком і впадуть до 1093 млн одиниць, що на 152 млн пристроїв менше, ніж у 2025 році. Попри це падіння, сукупна фінансова вартість ринку зросте на 6,1% за той самий період.





Головним чинником такої розбіжності між фізичними обсягами та доходами стане історичний стрибок роздрібних цін. Глобальна середня ціна продажу смартфона збільшиться з 467 дол. у 2025 році до 565 дол. у 2026 році. Цей стрибок на 21%, який в абсолютному еквіваленті становить 98 дол., є абсолютним рекордом для мобільної індустрії як за темпами зростання, так і за грошовим вираженням. Подібне подорожчання відображає колосальний тиск на ланцюжки постачань, оскільки середня вартість оперативної пам'яті DRAM та флешпам'яті NAND у першому кварталі поточного року злетіла на понад 80% у квартальному обчисленні. Практично кожен великий бренд, за винятком Apple, уже підвищив роздрібні ціни на свої пристрої нового покоління, щоб компенсувати виробничі витрати.





«Смартофонна індустрія наразі переживає період серйозних потрясінь, оскільки виробники намагаються максимально ефективно впоратися з короткостроковим тиском витрат на компоненти», зазначив старший менеджер із досліджень компанії Omdia Джусі Хонг (Jusy Hong). Він підкреслив, що деякі бренди намагаються скуповувати запаси пам'яті заздалегідь для мінімізації майбутніх збитків. Очікується, що стабілізація цін на компоненти почнеться лише в другій половині 2027 року, а повноцінне коригування ринку та зниження вартості комплектуючих відбудеться на початку 2028 року завдяки розширенню глобальних виробничих потужностей. Проте короткочасне полегшення для ринку може настати й раніше, залежно від динаміки попиту з боку AI дата-центрів, які наразі поглинають основні обсяги кремнієвих пластин.





Цей стратегічний поворот технологічних гігантів по-різному вплине на світові регіони. Найважчого удару зазнають ринки, що розвиваються, зокрема Африка, Близький Схід та Латинська Америка, які традиційно залежать від бюджетних пристроїв і є надзвичайно чутливими до будь-яких коливань цін. Натомість розвинені країни з високою часткою преміальних гаджетів продемонструють високу стійкість. Аналітики Omdia прогнозують, що стагнація ринку затягнеться і на 2027 рік, а відновлення обсягів почнеться лише у 2028 році. При цьому великі глобальні бренди остаточно втратять інтерес до ультрабюджетного сегмента вартістю до 100 дол., повністю поступившись ним локальним та регіональним дрібним виробникам.





«Виробники також дедалі більше покладаються на ширші бізнес-моделі для посилення операційної стійкості», зазначив головний аналітик компанії Omdia Рунар Бйорховде (Runar Bjorhovde). За словами експерта, компанії, які залежали виключно від продажу бюджетного заліза, опиняться у зоні максимального ризику. Найсильніші позиції посядуть ті гравці ринку, які здатні отримувати додаткові високомаржинальні доходи від кожного користувача через крос-продажі пристроїв екосистеми, хмарні сервіси та підписки, що суттєво збільшує життєвий цикл та цінність клієнта для корпорації.





Оскільки провідні напівпровідникові заводи світу переорієнтували дефіцитне обладнання на випуск дорогої серверної пам'яті та прискорювачів для нейромереж, ринок мобільних пристроїв зіткнувся зі штучним дефіцитом базових мікросхем. Це фактично знищує економічну доцільність виробництва якісних ультрабюджетних смартфонів для великих транснаціональних брендів, оскільки собівартість навіть найпростішого пристрою залишається структурно завищеною.





Для мобільної індустрії це означає зміну фокусу з агресивного розширення клієнтської бази на її жорстку монетизацію. Компанії більше не можуть розраховувати на прибуток лише від продажу самого заліза, що змушує їх агресивно впроваджувати платні програмні функції, підписки на AI асистентів та екосистемні сервіси. Головним ризиком такої стратегії є цифрове розшарування регіонів: поки розвинені ринки безболісно перейдуть на дорожчі моделі, населення бідних країн буде змушене довше використовувати застарілі гаджети або купувати низькоякісну продукцію безіменних фабрик, що уповільнить глобальну цифровізацію та поглибить технологічний розрив у світі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI