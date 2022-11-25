Учора працювало лише 44% базових станцій мобільних операторів в Україні

25 ноября 2022 г., 10:45

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Через масовані ракетні удари російських терористів 23 листопада у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вежі були перевантажені трафіком.



В Україні станом на ранок 24 листопада працюють лише 44% базових станцій мобільних операторів. Про це на брифінгу повідомив речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимир Кондрашов, як передає «Укрінформ».



Масовані ракетні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до перебоїв живлення мереж зв'язку загального користування. Станом на 9 ранку 24 листопада, в Україні працювало близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення, наголосив Кондрашов.



Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Як повідомляє Мінцифри, найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.



У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі згідно з інформацією від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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