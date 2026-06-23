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Понад 4 тис. одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року

23 июня 2026 г., 10:25
Міненерго інформує, що з початку року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо.
 
Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю.
 
Очікується надходження ще 903 генераторів, 426 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання, зокрема - котлів, БМК і КГУ.
 
У регіони зі складів хабу з початку року відправили  432 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою  3,4 тис. тонн. Зокрема, 2503 генератори, 88 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.
 
Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2421 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 31 тис. тонн, із них понад 27,1 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

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