Понад 4 тис. одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року

23 июня 2026 г., 10:25

Міненерго інформує, що з початку року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю.

Очікується надходження ще 903 генераторів, 426 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання, зокрема - котлів, БМК і КГУ.

У регіони зі складів хабу з початку року відправили 432 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 3,4 тис. тонн. Зокрема, 2503 генератори, 88 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2421 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 31 тис. тонн, із них понад 27,1 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

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