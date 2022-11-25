«Укренерго»: станом на вечір 24 листопада електрикою забезпечено понад 50% потреб споживання

25 ноября 2022 г., 8:05

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Як повідомило НЕК «Укренерго», після станом на 19:00 учорашнього дня виробники електроенергії забезпечили понад 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.



Слід нагадати, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.



В першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів.



Наслідки масованого ракетного обстрілу України 23 листопада відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення, кажуть фахівці «Укренерго». «Хочемо ще раз наголосити - після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери», йдеться у повідомленні.



«Укренерго» підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі - все ще 50%.



«Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні. Закликаємо українців, в яких вже з’явилася електроенергія, з розумінням поставитись до того, що графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти», наголошує «Укренерго».



Ремонтні бригади «Укренерго» разом з колегами з обленерго ні на хвилину не припиняють аварійно-відновлювальні роботи, але обсяги пошкоджень такі, що на їх ліквідацію потрібно більше часу, ніж раніше.

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