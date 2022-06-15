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За тиждень через платформу United24 зібрано 3,4 млн дол.

15 июня 2022 г., 16:25

За минулий тиждень через фандрейзингову платформу United24 вдалося зібрати 3,4 млн дол., а загальна сума внесків сягнула 54,7 млн дол. – повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.

Традиційно найбільше внесків надійшло для Міноборони. За ці кошти для захисників придбали майже 29 тис. комплектів форми, тисячі пар взуття та необхідний одяг. Детальний щотижневий звіт можна переглянути на сайті United24. u24.gov.ua

Нагадаємо, перший цільовий збір платформи стартував 29 травня під час телемарафону Save Ukraine – #StopWar. Упродовж марафону глядачі пожертвували понад 6 млн грн на медичне обладнання. А 3 червня відбулася міжнародна презентація United24, під час якої стартував онлайн-аукціон. Будь-хто може зробити пожертвування із будь-якої точки світу практично в один клік. У криптовалюті або через PayPal, карткою або банківським переказом.

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