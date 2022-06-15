Українські інженери беруть участь у створенні обладнання для донації крові, яким користуються 70% американського ринку

15 июня 2022 г., 17:05

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Фахівці компанії GlobalLogic створюють програмне забезпечення для передового пристрою зі збору крові американської компанії Applied Science. Розробкою українських інженерів користується понад 70% американського ринку донації крові.

Команда українських інженерів співпрацює з американською компанією вже понад чотири роки. Основне завдання спільно створеного пристрою – контролювати процес донації крові та зробити його безпечним. Перед початком донації медичний працівник за допомогою пристрою вводить свій унікальний ідентифікаційний номер та номер пакету для збору крові, а також необхідні параметри, зокрема об'єм крові, таймінг, тощо. Апарат збовтує кров під час донації, аби вона не згорталась, а також контролює швидкість збору крові – це дозволяє спостерігати стан донора та вчасно повідомляти медичного працівника.

Після забору крові, її використовують для переливання, а також у дослідницьких та наукових цілях.

Команда також розробляє хмарну систему cloud base application, що дозволяє збирати та аналізувати дані про донацію.

Будь-яка складна операція не може бути проведена без переливання крові та контролю за станом пацієнта. За даними «Всесвітньої організації охорони здоров’я» – кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові. Через війну росії проти України потреба у донорській крові постійно зростає.

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