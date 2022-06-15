Українці відновлюють активне споживання інтернету вдома

За даним «Укртелекому», інтернет-трафік домашніх користувачів оператора поступово відновлюється після його стрімкого падіння у березні. На початку повномасштабної війни рф проти України, у березні, у середньому добовий рівень споживання інтернету одним абонентом був 3,8 Гб, що значно менше показників попередніх місяців.
Але щомісяця цей показник потроху збільшувався у відповідь на потреби українців у інтернеті для роботи та навчання. Зазначено, що у травні середньодобове споживання оптичного інтернет-трафіку одним абонентом становить вже майже 7 Гб, що практично на 20% більше, ніж у березні.
Для порівняння, наприкінці 2021 року абоненти оптичної мережі «Укртелекому» споживали в середньому 8-9 Гб щодня.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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