Samsung презентувала нову серію флагманських смартфонів Galaxy S24 з функціями Galaxy AI

18 января 2024 г., 9:35

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Компанія Samsung Electronics на спеціальному заході представила нові Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ і Galaxy S24, стверджуючи, що суттєво розширює можливості мобільних технологій за допомогою Galaxy AI.



«Серія Galaxy S24 змінює те, як ми взаємодіємо зі світом, і започатковує нове десятиліття мобільних інновацій, - зазначив Тхе-Мун Ро (Roh Tae-moon), президент і керівник підрозділу Mobile eXperience в Samsung Electronics. - Ми створили Galaxy AI, застосувавши наші знання у галузі розробки інновацій і глибоке розуміння того, як саме люди використовують свої телефони. І ми раді бачити, як користувачі по всьому світу спрощують повсякденне життя завдяки Galaxy AI, відкриваючи для себе нові можливості».



Виробник зазначає, що із Galaxy S24 користувач легко знаходитимуть спільну мову з будь-ким, не переймаючись мовними бар’єрами. Відтепер це можливо з функцією Live Translate, яка перекладає текстові й голосові повідомлення (у попередньо встановленому застосунку) у режимі реального часу. Для цього не потрібно жодних сторонніх застосунків, а вбудована AI-технологія подбає про конфіденційність усіх розмов.



За допомогою функції «Перекладач» співрозмовники можуть у режимі реального часу переглядати на розділеному екрані щойно озвучені репліки, представлені у формі тексту. Функція доступна навіть без з’єднання із мережею мобільного зв’язку чи Wi-Fi.



У повідомленнях та інших застосунках функція Chat Assist допомагає підібрати найбільш доречний стиль висловлювання, щоб звертання до колеги було шанобливим і ввічливим, а допис для соціальних мереж — влучним і лаконічним.





AI-технологія, якою оснащено клавіатуру Samsung Keyboard, також може перекладати повідомлення й електронні листи в режимі реального часу 13 мовами. Автомобільна система Android Auto викладає короткий зміст вхідних повідомлень і пропонує найбільш доречні дії, як-от надіслати приблизний час прибуття, щоб ви могли залишатися на зв’язку, не відволікаючись від ситуації на дорозі.



Функція Note Assist у Samsung Notes також суттєво полегшує роботу з нотатками: AI-технологія створює короткі описи, шаблони для впорядкування записів та обкладинки, спрощуючи пошук потрібної інформації. А Transcript Assist використовує AI-технологію для транскрибування голосових записів, створення коротких підсумків і перекладу сказаного, навіть коли в записі чутно декількох осіб.



Samsung підкреслює, що Galaxy S24 відкриває нову сторінку історії пошуку в Інтернеті завдяки функції Circle to Search - інтуїтивній технології пошуку Google за допомогою жестів. Для перегляду релевантних результатів пошуку потрібно лише натиснути й утримати кнопку Додому, а потім обвести, виділити, підписати чи торкнутися на екрані Galaxy S24 будь-якого елементу, який вас цікавить. Скажемо, якщо на знімку, опублікованому вашим другом, ви побачите визначну пам’ятку або натрапите на цікавий факт у ролику YouTube Shorts, ви можете швидко дізнатися більше про них, не закриваючи застосунок. І, залежно від місцезнаходження, для певних пошукових запитів можна переглядати генеративні огляди, сформовані за допомогою AI-технології, які містять корисну інформацію і контекст, зібрані з усієї мережі Інтернет, а також ставити більш складні та конкретні запитання



Новий процесор обробки зображень ProVisual Engine у Galaxy S24 - це комплексний інструментарій підсилений AI-технологіями, покликаний розширити можливості для прояву власного творчого потенціалу на кожному етапі: від створення знімків до їх публікації в соціальних мережах. Нечіткі, пікселізовані фото, зняті здалеку, залишилися в минулому. Система квадро-зуму у Galaxy S24 Ultra з новим об’єктивом із 5-кратним оптичним зумом у поєднанні з 50-мегапіксельною матрицею забезпечують оптичну якість зображення при 2-, 3-, 5- та 10-кратному масштабуванні завдяки сенсору Adaptive Pixel Sensor. А вдосконалена технологія цифрового зуму дає змогу робити високоякісні знімки навіть при 100-кратному збільшенні.



Завдяки покращенню функції нічної зйомки Nightography знімки та відео, зроблені на Galaxy S24 Space Zoom, будуть чудовими за будь-яких умов, навіть при масштабуванні. У Galaxy S24 Ultra розмір пікселя збільшено на 60% — до 1,4 мкм, що дає змогу вловлювати більше світла за умов недостатньої освітленості. Galaxy S24 Ultra має ширший кут оптичного стабілізатора зображення (OIS) і вдосконалену технологію компенсації тремтіння рук, які усувають розмиття на знімках. Фронтальну й основну камери оснащено спеціальним процесором обробки зображень для зменшення шуму під час запису відео, а дані з гіроскопа Galaxy S24 використовує для розрізнення руху користувача та руху об’єкта в кадрі. Це дає змогу ефективніше усувати шум та отримувати чіткі відео, зняті в темряві чи навіть здалеку.



Також можна буде редагувати за допомогою інноваційних інструментів Galaxy AI, що дають змогу видаляти об’єкти, змінювати композицію та інші характеристики зображення. Для оптимізації процесу редагування функція Edit Suggestion за підтримки Galaxy AI формує конкретні пропозиції, з якими зображення виглядатиме краще. Ще ширшими можливості для творчості й самовираження стають завдяки технології Generative Edit, яка використовує генеративний AI для заповнення тла на знімках. Якщо вертикальна вісь завалена, AI заповнить пусті зони в кутах, які утворилися внаслідок вирівнювання. Якщо зображену людину чи предмет потрібно перемістити, AI згенерує ідеальний фон для тієї ділянки, де об’єкт перебував раніше. Після редагування зображень на Galaxy S24 за допомогою генеративного AI на самому файлі, а також у його метаданих з’являється водяний знак. А для редагування динамічних відеороликів доступна нова функція миттєвої сповільненої зйомки Instant Slow-mo, яка може генерувати додаткові кадри для плавного сповільнення насичених подіями моментів.



Щоб кожен кадр виходив приголомшливим, компанія також запропонує функцію Super HDR, яка дає змогу переглядати прев’ю зйомки ще до того, як буде зроблено знімок. Відтепер навіть сторонні застосунки соціальних мереж можуть використовувати Galaxy AI для покращення знімків і відео. Функціональність камери Premium Galaxy S інтегрується безпосередньо в мобільні застосунки, як-от Instagram, у форматі HDR, сприяючи обміну яскравими моментами. Зображення в Галереї та соціальних мережах також відображаються у форматі Super HDR із оптимізованими параметрами яскравості, кольору та контрастності, визначеними шляхом аналізу виділених ділянок зображення.



Також заявлено, що на кожному Galaxy S24 Ultra встановлено платформу Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform для Galaxy. Цей чипсет, підкреслюється, оптимізований спеціально для користувачів Galaxy, забезпечує покращену роботу NPU та, як наслідок, AI-технологій. Адаптивна частота оновлення 1–120 Гц, чим можуть похизуватися всі три моделі Galaxy S24, також підвищує ефективність роботи.



Усі моделі серії Galaxy S24 мають оптимальну систему терморегуляції завдяки збільшеній в 1,9 раза паровій камері, що покращує температуру поверхні пристрою і максимізує стабільну продуктивність. Технологія трасування променів забезпечує реалістичність зображення, додаючи необхідні тіні й віддзеркалення. А завдяки співпраці з провідними виробниками ігор Galaxy S24 дає змогу користувачам насолоджуватись додатковою оптимізацією ігрового процесу.



Пікова яскравість екранів Galaxy S24 складає 2600 ніт, а технологія Vision Booster забезпечує покращену видимість на вулиці.



Corning Gorilla Armor, яким вкритий дисплей Galaxy S24 Ultra, вирізняється підвищеною на 50% міцністю та збільшеною в чотири рази стійкістю до подряпин. Покриття забезпечує зменшення відблиску на 75%, сприяючи додатковому комфорту під час перегляду вмісту за будь-якого рівня освітленості.



Samsung також заявила, що у всіх моделях серії Galaxy S24 вдосконалений вишуканий дизайн доповнює тоненька рамка, що буквально розмиває межу між реальним і віртуальним світом, у який так просто зануритися завдяки збільшеному екрану. Для Galaxy S24+ це 6,7 дюйма, а для Galaxy S24 — 6,2 дюйма. Galaxy S24 Ultra має 6,8-дюймовий плаский дисплей, оптимізований не лише для перегляду, а й для більшої продуктивності. Крім того, Galaxy S24+ тепер підтримує той самий рівень QHD+, що й Galaxy S24 Ultra.



Окремо зазначається, що за допомогою налаштувань Advanced Intelligence власники Galaxy S24 самостійно ухвалюють рішення щодо того, які саме дані можуть використовуватись для покращення роботи AI, аж до повної заборони онлайн-обробки інформації.



Для реалізації концепції Knox Matrix, головна ідея якої полягає у створенні безпечного, під’єднаного середовища без паролів, було розроблено ключі Passkey. Ці ключі доступу забезпечують зручний і безпечний доступ до вебсайтів і застосунків, де передбачена реєстрація, на всіх пристроях користувача за допомогою цифрових облікових даних, убезпечуючи його таким чином від фішингових атак. Покращений захист даних здійснює наскрізне шифрування інформації під час резервного копіювання, синхронізації та відновлення даних за допомогою Samsung Cloud, даючи змогу користувачам Galaxy S24 безпечно під’єднуватись до інших пристроїв. Таким чином дані можуть шифруватися та розшифровуватись лише на пристроях користувача, а це означає, що навіть у разі зламу сервера чи викрадення даних лише він зможе переглядати такі дані. А якщо доступ до довіреного пристрою буде втрачено, код відновлення допоможе запобігти втраті даних. До того ж Galaxy S24 захищено цілою низкою інноваційних безпекових технологій Samsung, як-от Knox Vault, Панель безпеки та конфіденційності, Автоблокування, Захищений Wi-Fi, Private Share, Обслуговування пристрою тощо.



Уперше в пристроях Galaxy S24 з’являються елементи, вироблені з переробленого кобальту й рідкісноземельних елементів. В акумуляторі Galaxy S24 Ultra частка вторинного кобальту складає щонайменше 50%, а динаміки на 100% складаються з перероблених рідкісноземельних матеріалів.



Galaxy S24 також є першим смартфоном серії Galaxy S, у конструкції якого використано перероблену сталь і термопластичний поліуретан (TPU). Динаміки Galaxy S24 Ultra містять щонайменше 40% переробленої сталі, а бічні кнопки та клавіші регулювання гучності — від 10% переробленого TPU. До того ж пакування для всіх пристроїв Galaxy S24 виготовляється на 100% із переробленого паперу.



Компанія Samsung докладає чимало зусиль для того, щоб подовжити життєвий цикл своєї продукції. Для того, щоб користувачі Galaxy могли насолоджуватись оптимізованою продуктивністю своїх пристроїв іще довше, вона пропонує 5 поколінь оновлень для OS та 7 років оновлень для системи безпеки.



Galaxy S24 Ultra — це перший в історії телефон Galaxy з титану, що підвищує міцність і довговічність пристрою. Зазначається, що завдяки зменшеній товщині корпусу Galaxy S24 Ultra відтепер іще зручніше й комфортніше тримати в руці. Задня кришка має безшовне з'єднання з бічною рамкою надаючи обтічний дизайн Galaxy S24+ і Galaxy S24.



Натхненням для відтінків серії стали природні мінерали. Galaxy S24 Ultra виготовляється в таких кольорах: титановий сірий, титановий чорний, титановий фіолетовий і титановий жовтий. Пристрої Galaxy S24+ і Galaxy S24 представлені у відтінках онікс чорний, мармуровий сірий, кобальтовий фіолетовий і бурштиновий жовтий.