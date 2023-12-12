За підтримки «Армії дронів» за сім днів уражено 186 одиниць ворожої техніки

12 декабря 2023 г., 8:25

Підрозділи «Сил оборони», що отримують ударні безпілотники в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 4 по 11 грудня уразили 186 одиниць російської військової техніки, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Зокрема за останні сім днів захисники вивели з ладу або знищили 36 танків, 55 броньованих машин піхоти, 55 вантажівок, десять самохідних артилерійських установок та вісім гармат, дві системи протиповітряної оборони, десять радіолокаційних станцій, п’ять реактивних систем залпового вогню тощо.

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