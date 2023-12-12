Біткоїн знову знизився - на 3 тис дол.

12 декабря 2023 г., 9:45

0

Tweet

За даними Coinbase, ціна криптовалюти нещодавно знизилася більш ніж на 7% - до $40 887,81, після значного падіння в неділю ввечері, яке в якийсь момент опустилося до 40 300 дол. Минулого тижня біткойн перевищив позначку в 44 000 дол. і торгувався трохи нижче цього рівня протягом вихідних.



Тим часом ефір подешевшав на 7% в понеділок до 2 202,92 дол. Токен SOL від Solana також знизився на 7%, а XRP від Ripple впав приблизно на 8%. За даними Coin Metrics, біткойн та ефір переживають найгірші дні з 18 серпня та 9 березня відповідно.



Впали акції й криптовалютних компаній - Coinbase впав приблизно на 5%, а MicroStrategy втратив 7%. Акції біткоїн-майнерів впали на двозначні цифри, а найбільші майнінгові компанії Riot Platforms та Marathon Digital впали на 11% і 12% відповідно.



Ці зміни відбулися після 12% зростання курсу біткоїна в грудні, згідно з даними Coin Metrics, оскільки зросли очікування, що Комісія з цінних паперів і бірж США може схвалити перший спотовий біржовий фонд біткоїна на початку січня. За оцінками Galaxy Digital, розмір адресного ринку біткойн-біржового ETF в США складе близько 14 трильйонів доларів в перший рік після запуску, а на другий рік зросте до 26 трильйонів доларів.



Аналітики вважають, що біткоїн торгується з таким запалом, якого не було з перших місяців 21-го року, коли вона досягла свого історичного максимуму. У жовтні та листопаді ціна зросла ще на 56%.



Останніми тижнями біткоїн впевнено зростав після тривалого періоду ринкової апатії, коли ціна на нього місяцями коливалася у вузькому діапазоні.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків