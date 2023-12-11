TCL представила 31-дюймовий куполоподібний OLED-дисплей

11 декабря 2023 г., 17:35

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На виставці DTC 2023 в Вухані, Китай, компанія TCL CSOT продемонструвала низку інноваційних технологій відображення інформації, особливо наголосивши на досягненнях у сфері ігрових моніторів і OLED-екранів. Насамперед варто відзначити 31-дюймовий ігровий монітор куполоподібної форми з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 120 Гц. Зазначається, що такий дизайн, зазвичай використовуваний у професійних симуляторах, пропонує унікальні 3D ігрові можливості для домашнього використання. Розмір 31 дюйма забезпечує оптимальний баланс роздільної здатності 4K з погляду щільності пікселів і кривини екрана.



Крім того, TCL CSOT продемонструвала цілу низку OLED-новинок. Серед них 65-дюймовий OLED-дисплей 8K, що ознаменував собою значний крок у розвитку технології широкоформатних дисплеїв високої роздільної здатності.



Для користувачів, які віддають перевагу невеликим екранам, але з високою щільністю пікселів, TCL CSOT представила 27-дюймову 8K-панель. Це рішення націлене на тих, хто шукає більш чітку якість зображення в більш компактному формфакторі.



Крім того, компанія представила 57-дюймовий дисплей, що використовує технологію Mini-LED і призначений для встановлення двох 4K-моніторів, орієнтуючись на користувачів, яким потрібна велика площа екрана без шкоди для якості зображення.

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