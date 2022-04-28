28 апреля 2022 г., 13:53

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Міністерство енергетики України повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання понад 61 тисячі споживачів. Зокрема, у Донецькій області – 43,1 тисячі споживачів, Київській – 12,8 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській – 720 споживачам, Запорізькій - 670 споживачам.



Станом на 27 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 885 населених пунктів, загалом близько 691,4 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 291 тисяча споживачів, Харківській - 191 тисяча, Луганській – 91 тисячі.



Заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна представила напрацювання Міненерго щодо розвитку водневої енергетики під час засідання правління Hydrogen Europe, темою якого стала Воднева стратегія України. Документ стане основою для впровадження ефективної державної політики поводження з воднем на основі стратегічних документів ЄС. Стратегія передбачатиме перспективи створення та функціонування інфраструктури магістрального транспортування водню, створення хабу із зберігання водню та перевезення його водним, залізничним та вантажним транспортом.



Держпідприємство "Гарантований покупець" налаштоване здійснювати експорт електроенергії, виробленої із відновлюваних джерел енергії, і працює над змінами до законодавства, які б дозволили йому таку діяльність, повідомив глава підприємства Андрій Пилипенко.



Обговорюються на рівні міністерства енергетики та НКРЕКП зміни до законодавства, які б дозволили підприємству здійснювати експорт електроенергії.



Згідно з законом про ринок електроенергії, "ГарПок" має продавати ресурс на ринку двосторонніх договорів винятково на електронних аукціонах, і ця норма обмежує його можливості експортувати.



Європа була б зацікавлена в купівлі української зеленої електроенергії, і це питання буде детально розглядатися на перемовинах з європейцями в подальшому, аби детально визначитися з умовами та обсягами.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист