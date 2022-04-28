Samsung T7 Shield – новий захищений USB-C SSD

28 апреля 2022 г., 12:15

Компанія Samsung Electronics анонсувала захищений зовнішній SSD, здатний витримувати такі дії, як падіння з висоти до трьох метрів. Це досягається завдяки використанню металевого корпусу із гумовим покриттям.



Модель T7 Shield пропонується у варіантах місткості 1 або 2 ТБ за орієнтовною ціною (у США) $143,99 та $260,99 відповідно. Для новинки заявлено продуктивність до 1050 МБ/с для послідовних операцій читання та до 1000 МБ/с – під час запису.



Накопичувач оснащений портом USB-C та комплектується кабелями USB-C/USB-C та USB-C/USB-A. T7 Shield доступний у чорному, бежевому або синім кольорах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист