За кошти держави закуплено 1 мільйон дронів і вони вже на фронті

16 октября 2024 г., 8:25

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Як повідомляє «Мілітарний», анонсований 1 мільйон дронів, які зобов’язалася закупити держава, вже перебувають на фронті. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Президента, анонсований 1 мільйон дронів, які держава зобов’язалася закупити наприкінці 2023 року власним коштом, наразі вже передані підрозділам.

Також президент підкреслив, що 1 мільйон дронів - це та кількість, яку закупила виключно держава, і не враховує надходження від волонтерів.

Окрім цього, президент зазначив, що це тільки початок, і держава буде значно нарощувати закупівлю необхідного на фронті озброєння задля збереження життів наших воїнів.

У загальних планах - досягти темпів виробництва 3 мільйонів безпілотних літальних апаратів на рік у різних конфігураціях та моделях, як для підтримки піхоти, так і для ударів по території РФ.

«Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш як півтора мільйона законтрактовані», – розповів Зеленський на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій, який відбувся на початку жовтня 2024 року.

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