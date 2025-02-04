За минулий рік Palantir наростила дохід на 29% до 2,866 млрд дол.

4 февраля 2025 г., 12:52

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Palantir Technologies, що займається аналітикою великих даних презентувала підсумки четвертого кварталу 2024 фінансового року.

За квартал, що закінчився 31 грудня, Palantir компанія отримала скоригований прибуток на акцію у розмірі 14 центів у порівнянні з 8 центами рік тому.

Виторг збільшився на 36% до 827,5 мільйонів доларів, аналітики очікували лише 778,2 млн дол.

Зазначається, що високі показники Palantir були досягнуті завдяки зростанню доходів у США на 52% у річному обчисленні та на 12% у квартальному обчисленні, при цьому подані на американському ринку у комерційному сегменті зросли на 64%, а у державному - на 45%. Компанія закрила 129 угод на суму щонайменше 1 мільйон доларів за квартал, 58 угод у розмірі 5 млн дол. та 32 угоди на суму щонайменше 10 млн дол.

У цьому кварталі Palantir вже уклала рекордні 803 млн дол. комерційних контрактів у США, що на 134% більше, ніж у попередньому році.

Серед найважливіших подій кварталу - підписання Palantir оновленого корпоративного контракту з транснаціональною гірничодобувною компанією Rio Tinto. В рамках цього договору платформа Palantir оптимізує роботу автономних поїздів, забезпечуючи ефективну маршрутизацію та технічне обслуговування. Компанвія також продовжила партнерство з Army Vantage на чотири роки, підтримуючи стратегію платформи даних армії та спільні багатодоменні операції для покращення процесу прийняття військових рішень.

Palantir також отримала високий рівень авторизації FedRAMP, що дозволить Федеральній хмарній службі США прискорити впровадження AIP на державних ринках, оптимізувавши дотримання вимог безпеки та зменшивши витрати на закупівлі.

За повний фінансовий рік Palantir збільшила дохід на 29% до 2,866 мільярда доларів.

«Наші бізнес-результати продовжують вражати, демонструючи нашу позицію в центрі революції штучного інтелекту, - заявив співзасновник і генеральний директор компанії Алекс Карп (Alex Karp). - Наші перші ідеї щодо комерціалізації великих мовних моделей перетворилися з теорії на фактичну реалізацію».

У першому кварталі 2025 фінансового року Palantir очікує виручку від 858 до 862 мільйонів доларів, що перевищує прогноз аналітиків у 799,4 мільйона доларів, а за весь рік - від 3,741 до 3,757 мільярда доларів, що перевищує очікуваний показник у 3,53 мільярда доларів.

Акції Palantir Technologies підскочили більш ніж на 20% в кінці торгів після того, як компанія перевершила очікування аналітиків за підсумками IV кв. та надала сильніший, ніж очікувалося, прогноз.

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