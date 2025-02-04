ASUS AI POD із платформою NVIDIA GB200 NVL72 очікується в березні

4 февраля 2025 г., 13:35

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За повідомленням ASUS, рішення ASUS AI POD на базі платформи NVIDIA GB200 NVL72 готове до запуску у виробництво, а його постачання заплановано на березень 2025 року.



Заявлено, прагнучи забезпечити виняткову цінність для клієнтів, компанія ASUS запускає пробну концепцію (POC) для ASUS AI POD на базі платформи NVIDIA Blackwell. Ця ексклюзивна можливість тепер відкрита для обраної групи інноваторів, які прагнуть використовувати весь потенціал обчислень на основі штучного інтелекту.



ASUS AI POD з NVIDIA GB200 NVL72 забезпечує виняткову продуктивність шляхом плавної інтеграції GPU, CPU і комутаторів. Зазначається, використовуючи суперчип NVIDIA GB200 Grace Blackwell і технологію міжз'єднань NVIDIA NVLink п'ятого покоління, ASUS AI POD забезпечує приголомшливу продуктивність та енергоефективність, що робить його ідеальним для розв'язання найрізноманітніших завдань - від навчання мовних моделей із трильйонами параметрів до проведення виводів AI в реальному часі.



Серед відмінних рис рішення можна відзначити:

- Блок, що містить 72 графічні процесори NVIDIA Blackwell, забезпечує 30-кратний приріст продуктивності обчислень у реальному часі.

- Це повнофункціональне рішення інтегрує GPU, CPU і комутатори NVIDIA NVLink для надшвидкого зв'язку з низькою затримкою, прискорюючи навчання та обчислення трильйона параметрів LLM.

- Технологія NVIDIA NVLink п'ятого покоління забезпечує безшовний зв'язок і чудову пропускну здатність.

- Передовий портфель систем охолодження підтримує рішення охолодження «рідина-повітря» і «рідина-рідина», забезпечуючи енергоефективну продуктивність обчислень AI та ефективне відведення тепла.



ASUS також інтегрувала передові рішення рідинного охолодження на рівні корпусу. Вони містять холодні пластини CPU/GPU, блоки розподілу охолоджувальної рідини та градирні. Всі вони розроблені для зниження енергоспоживання і максимального підвищення ефективності використання енергії (PUE) в центрах обробки даних.



Компанія ASUS переосмислює інфраструктуру штучного інтелекту завдяки комплексній моделі обслуговування, що пропонує всі етапи - від проєктування і будівництва до реалізації, тестування та розгортання. Цей всеосяжний підхід інтегрується з хмарними сервісами, забезпечуючи індивідуальні рішення, що прискорюють вихід на ринок для клієнтів.



ASUS AI POD з NVIDIA GB200 NVL72 підкреслює революційний розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Комплексне обслуговування та індивідуальна архітектура, що надаються ASUS, також допомагають прискорити успіх клієнта.

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