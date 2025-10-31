З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 753 вибухонебезпечних предметів

31 октября 2025 г., 8:05

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 434 раза, виявлено, вилучено і знешкоджено 753 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 148,74 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 51 тис. 048, на Херсонщині – 26 тис. 579, Донеччині – 18 тис. 055, Київщині – 15 тис. 886, Миколаївщині – 12 тис. 210, Чернігівщині – 8 тис. 178, Сумщині – 6 тис. 866.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 625 тис. 076 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 039 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 191 тис. 591 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

