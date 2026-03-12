Хмарна виручка Oracle зросла на 44%

12 марта 2026 г., 11:45

0

Tweet

Oracle презентувала фінансові результати за третій квартал її 2026 фінансового року, що призвело до стрибка акцій на 12%.



Компанія продемонструвала загальну виручку у розмірі 17,2 млрд дол., що на 22% перевищує показники минулого року. Ключовим чинником успіху став напрямок хмарних послуг, де виручка сягнула 8,9 млрд дол., показавши зростання на 44%.



Виручка від хмарних додатків (SaaS) за третій квартал склала 4 млрд дол., що на 13% більше за минулорічні показники. Ключовим драйвером у цьому напрямку стали системи управління ресурсами підприємства Fusion ERP та NetSuite, які зросли на 14% та 11% відповідно.



Компанія успішно монетизує впровадження понад 1000 спеціалізованих АІ-агентів, інтегрованих безпосередньо у робочі процеси клієнтів.



Феноменальну динаміку продемонстрував сегмент мультихмарних баз даних, де доходи від розміщення рішень Oracle у хмарах конкурентів, таких як Microsoft, Google та AWS, зросли на 531%.



Напрямок власних баз даних у межах інфраструктури OCI також показав впевнений приріст на 35%.



Загальний обсяг зобов'язань за контрактами підскочив до 553 млрд дол., що відображає колосальний попит на інфраструктуру для АІ.



Генеральний директор компанії Клейтон Магуїрк (Clayton Magouyrk) підкреслив, що Oracle уклала нові угоди на суму понад 29 млрд дол., використовуючи інноваційну модель взаємодії з клієнтами.



Керівництво офіційно запевнило інвесторів, що не планує залучати нові борги понад ліміт у 50 млрд дол. у 2026 році. «Інвестування в АІ-інфраструктуру є капіталомістким, але наша операційна модель оптимізована для забезпечення прибутковості», заявив Клейтон Магуїрк. Компанія успішно ввела в експлуатацію 90% своїх нових 400-мегаватних центрів обробки даних за графіком або раніше терміну. На фоні цих досягнень корпорація підвищила прогноз річної виручки на 2027 рік до 90 млрд дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI