У Фінляндії затримане судно, яке підозрюється в диверсії та пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

Як повідомляє EuroNews, фінські митні органи офіційно підтвердили, що вантажне судно Fitburg, затримане за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю, ще й перевозило російську сталь, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу.



Судно довжиною 132 метри під прапором Сент-Вінсенту і Гренадин було зупинене в середу під час переходу з Санкт-Петербурга до ізраїльського порту Хайфа. Попередня перевірка, проведена фахівцями митниці пізно ввечері, показала, що конструкційна сталь на борту підпадає під секторальні санкції ЄС, які забороняють імпорт такої продукції на територію союзу. Наразі вантаж заарештовано, а фінська влада розпочала досудове розслідування за фактом потенційного порушення санкційного законодавства.



Окрім порушення торговельних обмежень, судно та його екіпаж із 14 осіб, серед яких громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану, підозрюються у навмисному або недбалому пошкодженні кабелю зв'язку між Хельсінкі та Таллінном. Фінська поліція розглядає інцидент як кваліфіковане заподіяння майнової шкоди та втручання в роботу телекомунікацій. У четвер двох членів екіпажу було взято під варту, а ще двом заборонено залишати країну на час розслідування. Поліція припускає, що пошкодження було завдане якорем судна у фінській затоці в межах виключної економічної зони Естонії. Власник кабелю, телекомунікаційна група Elisa, повідомила, що трафік було перенаправлено, тому інцидент не вплинув на користувачів.



Цей випадок став черговим у серії підозрілих інцидентів з критичною інфраструктурою в Балтійському морі, що змусило країни НАТО посилити патрулювання регіону. Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила у четвер, що Європа залишається пильною через високий ризик саботажу. Вона підкреслила намір ЄС інвестувати в нові лінії зв'язку та посилювати боротьбу з російським «тіньовим флотом», який часто стає інструментом для проведення гібридних атак. Фінські правоохоронці нагадують, що подібний інцидент за участю пов'язаного з Росією танкера Eagle S стався у грудні 2024 року, проте тоді суд не зміг довести наявність злого наміру.



Аналітичний огляд ситуації вказує на те, що затримання Fitburg є частиною нової стратегії «нульової толерантності» Фінляндії до будь-яких порушень на морі. Використання цивільних суден для пошкодження кабелів якорями стає класичним методом гібридного впливу, де важко довести прямий умисел у суді. Проте знахідка санкційної сталі дає фінським прокурорам набагато потужніший інструмент - можливість конфіскації судна та вантажу за економічні злочини, що є значно простішим процесом, ніж доведення акту саботажу. Це створює важливий прецедент: тепер будь-яке судно, залучене до підозрілих маневрів поблизу кабелів, проходитиме тотальний митний огляд, що ставить під загрозу логістичні схеми російського експорту в обхід санкцій. Зміцнення спостереження за допомогою дронів НАТО та швидка реакція берегової охорони Фінляндії свідчать про те, що «сіра зона» в Балтиці стрімко звужується, змушуючи Росію шукати нові шляхи для своїх гібридних операцій.



Наразі розслідування триває, а допити членів екіпажу мають пролити світло на справжні причини падіння якоря саме в місці залягання кабелю. Інцидент із Fitburg підтверджує необхідність створення єдиної європейської системи захисту підводної інфраструктури, про яку неодноразово заявляла Кая Каллас (Kaja Kallas), особливо в умовах постійних загроз стабільності зв'язку в Північній Європі.

