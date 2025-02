ITS Inventory - застосунок для оперативного управління відомостями про об’єкти ІТ-інфраструктури та захисту бізнесу від кібератак 

+11

Сьогодні бізнес стикається зі значними змінами, зумовленими стрімким розвитком цифрових інновацій. Розширення IT-інфраструктури відкриває нові можливості, але водночас приносить і низку серйозних викликів: кіберзагрози, ризики втрати або витоку даних, простої, збої в роботі систем тощо, що може, своєю чергою, спричинити суттєві фінансові збитки та підірвати репутацію компанії. У цих умовах критично важливим стає ефективне управління відомостями про активи IT-інфраструктури та постійний контроль стану їх безпеки.

Ключ до ефективного управління безпекою — ITS Inventory

Компанія IT Specialist, яка активно впроваджує сучасні рішення у галузі кібербезпеки, розробила ефективний інструмент який дає змогу оперативно обробляти дані про об’єкти IT-інфраструктури — ITS Inventory. Це рішення вже успішно застосовується серед компаній, які прагнуть ефективно керувати ІТ-інфраструктурою, мінімізувати ризики та підвищити операційну ефективність.

Що таке ITS Inventory?

ITS Inventory — інноваційний застосунок, який надає повну та актуальну інформацію про конфігурацію об’єктів ІТ-інфраструктури. Це ефективний інструмент для інвентаризації та управління відомостями про об’єкти IT-інфраструктури.

ITS Inventory забезпечує централізований доступ до детальної інформації про всі компоненти IT-інфраструктури, включаючи сервери, робочі станції та мережеві пристрої. Це дозволяє IT-фахівцям, аналітикам SOC та співробітникам служби безпеки оперативно отримувати дані в режимі реального часу, що значно спрощує аналіз інцидентів та виявлення конфігураційних помилок.

ITS Inventory є важливим інструментом для IT-адміністраторів, аналітиків SOC та експертів з інформаційної безпеки. Це рішення відкриває нові можливості для компаній, що прагнуть забезпечити прозорий контроль за правильністю налаштувань своїх IT-активів та підвищити рівень захищеності інфраструктури від зовнішніх атак.

Чому ITS Inventory — це необхідність?

Визначення актуального стану захищеності об’єктів ІТ-інфраструктури часто супроводжується численними викликами: розрізненість даних із різних джерел, складність контролю змін, ручне ведення обліку та відсутність повної картини стану об’єктів. Ці фактори створюють значні ризики для кібербезпеки. ITS Inventory пропонує інноваційне рішення, яке усуває ці проблеми та надає переваги:

• Об'єднання даних: Застосунок акумулює, об’єднує та упорядковує інформацію про об’єкти з різних джерел (інфраструктурні сервіси, системи безпеки, хмарні платформи, компоненти віртуалізації, сервіси управління ІТ тощо), що значно покращує якість даних для роботи аналітиків центру кібербезпеки (SOC).

• Моніторинг у режимі реального часу: Система забезпечує постійний контроль за змінами у конфігурації об’єктів та оперативно надає інформацію про невідповідності визначеним політикам безпеки.

• Автоматизація процесів: Інструмент автоматизує виявлення та облік ІТ-об’єктів, що дозволяє економити час та мінімізує ризик помилок через людський фактор.

• Швидкість реагування: Можливість оперативної фіксації змін у конфігурації об’єктів забезпечує швидке реагування на потенційні загрози.

• Збагачення даних про системи: Зменшення часу на відновлення роботи сервісів та інтеграція додаткової інформації з інших зовнішніх джерел сприяє більшій ефективності.

• Оцінка відповідності: Інструменти налаштування даних дозволяють у реальному часі відображати статус відповідності ІТ-об’єктів політикам, правилам чи стандартам безпеки.



Як працює ITS Inventory?

ITS Inventory має сервіс роботи з даними — Worker, який займається збором, обробкою та аналізом даних про об’єкти ІТ-інфраструктури. Цей компонент інтегрується до різноманітних джерел інформації, що дає змогу збагачувати отримані дані. Worker збирає інформацію в реальному часі та обробляє її, забезпечуючи централізацію для легкого доступу всіх відомостей в одній системі.

Зручний і зрозумілий інтерфейс забезпечує легкий доступ до пошуку та фільтрації об’єктів, перегляду детальної інформації карток з відомостями, а також генерації звітів.

Завдяки цьому користувачі можуть швидко отримувати необхідні дані, працювати з інформацією та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Крім того, підтримка REST API відкриває широкі можливості для інтеграції з іншими системами, забезпечуючи гнучкість і адаптивність. ITS Inventory створений з використанням сучасних технологій. Основна логіка продукту реалізована на платформі Node.JS, що забезпечує високу продуктивність та можливість роботи в хмарних середовищах.

Концептуальна схема ITS Inventory

Розширені можливості з ITS Userventory

За допомогою модуля ITS Userventory, застосунок ITS Inventory відкриває можливість управління не лише об’єктами IT-інфраструктури, а й обліковими записами користувачів. Цей модуль надає такі можливості:

1. Легкий пошук та фільтрація облікових записів за різноманітними критеріями.

2. Перегляд даних облікових записів.

3. Застосування властивостей облікових записів у контексті керування безпекою інформації.

4. Виявлення проблем використання облікових записів.

5. Оперативний доступ до параметрів облікових записів під час аналізу інцидентів.

Переваги ITS Inventory

1. Доступність інформації: Миттєвий доступ до критично важливої інформації про об’єкти ІТ для забезпечення оперативного усунення інцидентів інформаційної безпеки.

2. Покращення безпеки: Постійний моніторинг змін в ІТ-інфраструктурі в режимі реального часу для своєчасного виявлення кіберзагроз.

3. Без потреби в агентах: Відсутність необхідності розгортання агентів спрощує інтеграцію ITS Inventory, знижує навантаження на систему та витрати на обслуговування.

4. Гнучкість налаштувань: Продукт легко адаптується до специфіки будь-якої ІТ-інфраструктури, дозволяючи аналітикам налаштовувати правила й політики безпеки відповідно до потреб компанії.

5. Інтеграційна гнучкість: Підтримка REST API дозволяє легко інтегрувати ITS Inventory з іншими системами, розширюючи функціональність та сценарії використання.

6. Економія ресурсів: Автоматизація суттєво знижує витрати на управління ІТ-інфраструктурою та зменшує час на виконання рутинних завдань.

7. Підвищення ефективності: Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить роботу з продуктом легкою навіть для нетехнічних спеціалістів.

8. Масштабованість: ITS Inventory підходить для організацій будь-якого розміру, дозволяючи масштабувати систему відповідно до зростання бізнесу.

Головна сторінка ITS Inventory

Переваги використання ITS Inventory

• Швидкий доступ до даних: Миттєвий пошук і фільтрація інформації за потрібними параметрами.

• Візуалізація: Подання даних у вигляді діаграм для наочного аналізу.

• Автоматизація: Генерація подій про зміни в облікових записах відбувається автоматично, зменшуючи кількість ручної роботи.

Новий рівень кібербезпеки

ITS Inventory є не лише рішенням для інвентаризації, а й потужною платформою для покращення кібербезпеки. Виявлення аномальної активності, інтеграція з SIEM-системами та розширені функції моніторингу допомагають компаніям захистити свої дані та IT-інфраструктуру.

Навіщо це вашому бізнесу?

1. Захист даних: ITS Inventory дозволяє швидко ідентифікувати слабкі місця в ІТ-інфраструктурі.

2. Ефективність: Інтеграція з іншими системами зменшує адміністративні витрати та підвищує продуктивність.

3. Підвищення довіри: Використання сучасних інструментів кіберзахисту зміцнює репутацію компанії серед клієнтів і партнерів.

ITS Inventory — це стратегічний інструмент для управління IT-активами та забезпечення кібербезпеки. Завдяки сучасним технологіям та експертній підтримці IT Specialist, продукт допомагає бізнесу мінімізувати ризики, оптимізувати процеси та масштабуватися у швидко змінному цифровому середовищі.

Досягнення та результати:

• Понад 2 мільйони мережевих компонентів уже перебувають під управлінням ITS Inventory.

• Більше 1400 завантажень на платформі IBM X-Force App Exchange за два роки.

• Інтеграція з 35 зовнішніми додатками та системами.

Дізнайтеся більше про те, як ITS Inventory може допомогти вашій компанії оптимізувати управління ІТ-активами та гарантувати їхній захист на сайті IT Specialist.

IT Specialist — безпечна інтеграція в майбутнє!

