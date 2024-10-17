Як український споживач сприйняв ноутбуки з апаратними функціями AI?

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Цього року провідні виробники мобільних комп’ютерів представили моделі з вбудованими AI-прискорювачами, призначеними для покращення досвіду використання можливостей штучного інтелекту. Ми запитали ключових гравців ринку ноутбуків про те, як ці інновації сприйняв український споживач, та загалом про сучасні тенденції розвитку.

Валерій Базиленко

директор компанії «ASUS Україна»

Споживчий ринок мобільних ПК в Україні є доволі стабільним, попри повномасштабну війну і суттєвий відтік населення за кордон. Результати першого півріччя 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року продемонстрували зростання на 9% в кількісних показниках і ще більше в грошовому вимірі, особливо в гривні. Такий тренд очевидно можна пояснити значним погіршенням ситуації з енергопостачанням влітку, що безумовно збільшило попит кінцевого споживача на будь-які пристрої з батареєю, які забезпечують принаймні тимчасову автономну роботу та доступ до Інтернету.

Частково на зростання обсягів (у грошах) також впливало підвищення цін виробниками чипів (модулі пам’яті та SSD-накопичувачі) і девальвація гривні відносно долара.

Важливо зазначити, що більш суттєвого негативного впливу в останні роки зазнав корпоративний ринок. Але в цьому сегменті загалом більше негативних факторів впливу, у першу чергу, економічних.

Враховуючи основні проблеми поточної ситуації, очевидно, для людей однією з основних характеристик пристрою наразі є час роботи ноутбука від батареї. Тому у покупців популярними є моделі з тривалим часом автономної роботи різних цінових категорій.

Та варто зазначити, що в цілому попит українців в тренді загальносвітових тенденцій. Він зміщується із дешевших сегментів ринку в середній+ та високий. Споживач позитивно реагує на нові технології та функціональність, підвищення продуктивності, і готовий за це платити. Наша компанія, як інші виробники, найбільшу частку продажів в одиницях товару генерує коштом середнього сегмента (Intel Core i5, AMD Ryzen 5). Втім ми пропонуємо найширший модельний ряд на ринку, особливо в старших сегментах і попит там також достатньо стабільний.

Суттєвих змін в розподілі часток між процесорами Intel та AMD ми не відчуваємо. Традиційно український споживач віддає перевагу Intel і наразі співвідношення становить приблизно 65/35. Можливі відмінності в певних сегментах. Але це більше обумовлено пропозицією від виробників, які мають свої плани саме щодо певних моделей пристроїв.

Наша компанія була першою, хто запропонував українському споживачеві моделі з апаратними функціями AI. Оскільки історично виробники впроваджують нові технології в дорогих моделях, тут основний розрахунок на ентузіастів, які прагнуть якнайшвидше ознайомитись із новими технологіями та випробувати нову функціональність. Попри високу ціну, перша партія таких пристроїв була повністю реалізована після передзамовлення. Це свідчить про високий інтерес українського споживача до інновацій. Ми впевнені, що зі зміщенням технології АІ в більш масові й доступні для споживача сегменти, ми матимемо стабільний і прогнозований попит на неї в Україні. У планах компанії на наступний рік суттєве розширення модельного ряду АІ PC з одночасним прогнозовано відчутним збільшенням часу роботи пристроїв від батареї до 18 годин та більше.

Ігрові ноутбуки в наших загальних продажах мобільних ПК на сьогодні складають 26-28%. Цей відсоток доволі стабільний, можливо із незначним зростанням. Це легко пояснити тим, що ігрові мобільні ПК стають більш універсальними. Споживач отримує потужний багатоцільовий пристрій, можливостей якого достатньо для широкого набору робочих завдань, а також для ігор та розваг у вільні години. Вочевидь різниця у функціональності між ігровим та неігровим ноутбуком продовжить стиратись і розподіл буде переважно за потужністю в різних завданнях.

Тарас Джамалов

генеральний директор компанії Lenovo в Україні

Наша планова оцінка передбачала збільшення українського ринку ноутбуків на 10% рік до року. Фактично відбулось зростання на 9,2%, за даними аналітичної компанії IDC (перші три квартали поточного року проти перших трьох кварталів 2023 року). Слід зазначити, що це обумовлено перш за все зростанням комерційної частки ринку і зменшенням споживацької. Це відбулось здебільшого шляхом збільшення державних закупівель.

Для користувачів традиційно ключовими є процесор та оперативна пам’ять. Останні роки до них додалась відеокарта, коли йдеться про ігрові ПК. Серед наших моделей найбільший попит мають ігрові ноутбуки для гравців-початківців – Lenovo LOQ, які відрізняються дуже вдалим поєднанням потужних характеристик та доступності.

Протягом року долі пристроїв на процесорах AMD та Intel постійно змінюються. Але цікавішим є факт появи нових гравців. Цього року і надалі нам всім буде набагато цікавіше спостерігати за їх динамікою. Зокрема, за процесорами Qualcomm, які претендують на суттєву частку в бізнесі комп’ютерних процесорів.

Я дуже високо оцінюю перспективи пристроїв з функціями штучного інтелекту. Переконаний, що це лише питання кількох років, поки всі нові ноутбуки та десктопи будуть AI Ready. Попит на них буде зростати у міру появи повнофункціональних програмних рішень, для яких дійсно необхідні вбудовані AI чіпи. Бо станом на жовтень 2024 року ми бачимо більше анонсів і перед-релізних демонстрацій від софтверних компаній, ніж дійсно готового нового софту.

Ігрові ноутбуки зараз займають дуже відчутну частку наших продажів. Найголовніше, ми бачимо зростання частки таких ноутбуків вже кілька років поспіль. Це пов’язано з тим, що усе більше прикладних (не ігрових) задач потребують наявності виділеної «ігрової» відеокарти. Ця назва збереглася з ігрової індустрії. Але з цими відеокартами вже вирішується велика кількість прикладних, побутових та робочих задач. Наприклад, пов'язаних із навчанням нейронних мереж. Думаю, що зараз як ніколи українці стали більш відповідально та зважено ставитися до покупки ПК. Вони розуміють, що ноутбук може надовго стати основним робочим інструментом. Тому хочуть бачити в ньому повноту функціоналу. Тобто купують найбільш потужні з тих, які можуть собі дозволити.

Ігор Драч

керівник напряму споживацьких ноутбуків компанії Acer в Україні, Румунії та Молдові

Український ринок ноутбуків зростав майже всі місяці від початку 2024 року до серпня, коли продемонстрував падіння у 10%. Виключно через порівняння із нетипово потужним серпнем 2023 року, який залишається місяцем з найбільшим ринком з повномасштабного вторгнення.

Тенденцією 2024 року стала стабілізація частки ігрових ноутбуків – вперше з появи цього сегменту його зростання зупинилось. Також до тенденцій можна віднести поступове зниження середньої ціни ноутбука, що відображає зміни у купівельній спроможності споживачів.

Ще одним трендом є продовження зростання частки онлайн продажів. Яка у нас вже перевищила 50%.

Попит в цілому залишається стабільним. Але невизначеність щодо нього підвищується у періоди ймовірних відключень електрики. Що змушує всіх учасників ринку більш прискіпливо та уважно планувати постачання.

Оскільки зараз однією з популярних та важливих для користувача характеристик є можливість заряджання ноутбука від павербанка через порт Type-C – ми оснастили портами з підтримкою такої функції більшість ноутбуків, які постачаються в Україну.

Місткість батареї та загальний час роботи від неї також є факторами, увага до яких суттєво підвищилась. Щодо класичних ноутбучних характеристик, можна відмітити зростання майже у 1.5 рази попиту на ноутбуки з ОЗП 16 ГБ. Частка таких ноутбуків сягнула 66% з початку року (серед ігрових – 82%).

Баланс у пропозиції на ринку між ноутбуками на процесорах Intel та AMD майже не змінився – на долю першої припадає близько 70%.

Моделі ноутбуків Acer з функціями AI доступні ринку з серпня. Ми бачимо інтерес до них з боку споживачів та очікуємо помітного зростання цього сегменту в наступному році.

Ігрові ноутбуки історично є фокусним для нас сегментом з моменту його появи на ринку України. Підтвердженням цього є рекордна відносно інших виробників частка ігрових ноутбуків у наших продажах, яка складає 55% з початку 2024 року. Такий результат зокрема зумовлений широким портфоліо з трьох ігрових брендів та стабільним попитом з боку українських споживачів.

Андрій Молнар

Distribution Manager Dell Technologies

Зважаючи на поточні ринкові умови, минулий рік виявився складним для точного прогнозування попиту серед виробників техніки. Це призвело до коливань товарних запасів клієнтських пристроїв в Україні: періодично спостерігалося або перевищення необхідних рівнів, або дефіцит у деяких категоріях. Така ситуація спричинила нестабільність цін на ринку, що, своєю чергою, створювало відкладений попит серед споживачів.

Тенденції попередніх періодів, зокрема слабкість малого та середнього бізнесу на тлі стабільного роздрібного та державного секторів, продовжуються. При цьому ми спостерігаємо зростання інтересу до продуктів з підтримкою штучного інтелекту. Наприклад, наші нові ноутбуки серії Latitude з NPU Snapdragon отримали позитивний відгук, підтверджуючи репутацію України як країни з високим ІТ-потенціалом. Основні продажі у нас зосереджені в сегменті до 30 тис. грн, де ноутбуки серії Vostro 3000 відповідають ключовим потребам користувачів: надійність, сучасні компоненти, швидкий сервіс і підтримка за програмою Next Business Day.

Порівнюючи ноутбуки на базі процесорів Intel і AMD, можемо стверджувати, що обидві платформи мають свої переваги, дозволяючи клієнтам вибирати оптимальне рішення під їхні потреби. Ми активно працюємо над розширенням асортименту ноутбуків на процесорах AMD, задовольняючи попит у цьому сегменті.

Перспективи новітніх моделей із розвиненими функціями AI виглядають дуже обнадійливо. Такі пристрої мають потенціал значно покращити ефективність та зручність у багатьох сферах життя. Щодо інтересу з боку українського споживача, можна сказати, що він зростає. Люди все більше цікавляться інноваційними технологіями, які можуть спростити їхнє життя та підвищити продуктивність.

Попри те, що наш асортимент ігрових ноутбуків на ринку України є дещо обмеженим, наш основний фокус залишається на комерційному сегменті. У цьому секторі ми бачимо значний потенціал для зростання, зокрема через оновлення технічного парку після пандемії, перехід на нову версію Windows та активне впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси, що дозволить значно підвищити продуктивність компаній.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора