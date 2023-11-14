Як економити у хмарі. Що таке FinOps

14 ноября 2023 г., 19:54

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Згідно з даними Flexera, майже 82% IT-директорів заявляють, що їх найбільшою проблемою при роботі з хмарою є управління витратами на неї. Це турбує фахівців навіть більше, ніж безпека хмарних сервісів. Впровадження FinOps-практик дозволяє не лише знижувати, операційні витрати, а й ефективніше заробляти гроші завдяки хмарній трансформації.

Що ж таке FinOps?

Згідно з загальною діфініцією FinOps — це управління фінансами в хмарі (finance + operations) та є набором підходів, практик та заходів, що впроваджуються і реалізуються для оптимізації витрат на хмарну інфраструктуру.

Слід зазначити, що FinOps виходить далеко за межі традиційного фінансового контролю та охоплює питання побудови базових принципів роботи компанії, які дозволять вийти на оптимальне співвідношення вартості, швидкості та якості хмарних послуг.

Як показують опитування CloudZero, 60% компаній стверджують, що їхні витрати на хмару трохи або відчутно вищі за очікувані, при тому 80% компаній не мають точної інформації про те, хто відповідає за витрати на хмару і з чого ці витрати складаються. У 50% випадків проблеми з оцінкою цінності впровадження хмарних технологій не дозволяють досягти окупності інвестицій у хмару, за висновками PwC. Дані FinOps Foundation свідчать, що у 33% випадків бізнесу складно змусити інженерів вжити заходів щодо оптимізації витрат на хмару.

Непрогнозовані витрати та відсутність контрольованості — те, що часто заважає компаніям зробити вибір на користь хмарних технологій. Більше третини IT-бюджетів на хмарні технології витрачаються нераціонально, згідно з інформацією Flexera. Насправді значною мірою уникнути сильної розбіжності між очікуваними та фактичними результатами можна ще на початкових етапах взаємодій із хмарним провайдером. Наприклад, у Colobridge пресейл-менеджери збирають детальну інформацію про специфіку бізнесу, робочі навантаження, вимоги до майбутньої інфраструктури, а потім на основі цих даних готують комерційну пропозицію. На відміну від гіперскейлерів ми пропонуємо кастомізовані рішення і саме ті конфігурації обчислювальних ресурсів та додаткових продуктів, яких фактично потребує клієнт. Це дозволяє йому вже на початковому етапі уникнути оплати надлишкових ресурсів.

Але ж вернемося до FinOps, за якими базовими принципами втілюється ця концепція.



Перш за все - це співпраця. Впровадження підходів FinOps вимагає об’єднання різних підрозділів та команд, які повинні докладати зусиль для досягнення спільних цілей та підвищення ефективності роботи.

Для впровадження FinOps, важлива прозорість. Оптимізація витрат на хмарні обчислення потребує постійного збору та аналізу фінансової інформації, сегментування витрат на проєкти та відділи, розуміння моделей споживання. Слід сприймати хмару як драйвер інновацій та робити вибір на користь рішень, збалансованих за вартістю, якістю та швидкістю.

Звісно, необхідне впровадження відповідального підходу. Командам та окремим співробітникам необхідно брати відповідальність за витрати на послуги хмар, які вони використовують у своїй роботі.

Важливим є доступність та своєчасність звітів. Будь-який фахівець може отримати звіт про витрати, як тільки він стане доступним. Оптимально, якщо фінансове прогнозування, планування та підготовка аналітики про витрати відбуваються у режимі реального часу.

Як і всякий важливий процес FinOps потребує централізованого керування. У компанії повинна бути команда, яка займається впровадженням необхідних практик у всіх відділах компанії, саме вона пропагує серед співробітників культуру хмарного фінансового планування.

Бізнесу дуже важливо розуміти, за що він платить хмарному провайдеру - тільки у такому випадку з’являється можливість керувати цими витратами та скорочувати їх, якщо це реально. Однак FinOps - це історія не про вибір найдешевшого рішення, яке може закрити потребу бізнесу, а виважений, раціональний підхід до управління витратами для того, щоб зрештою підвищити ефективність компанії.

Які є найпопулярніші способи скоротити хмарні витрати без шкоди для, та більш детально про FinOps-підходи, про це поговоримо наступного разу.

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