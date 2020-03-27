Xiaomi представила смартфоны - Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G

27 марта 2020 г., 17:35

+11

голос Tweet

Компания Xiaomi официально выпустила новые устройства в своей линейке смартфонов Mi - Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G. Как отмечается, впервые каждое устройство из новой флагманской линейки Xiaomi готово к 5G.



Особо подчеркивается, что в Mi 10 Pro фото- и видеография выходят на первый план благодаря впечатляющим характеристикам устройств.

Кроме съемки ультра-четких снимков с помощью матрицы 108 Мп, пользователи могут сохранить впечатляющие пейзажи в полной перспективе, благодаря ультраширокоугольному объективу на 20 Мп. Устройство имеет два специализированных телеобъектива, которые охватывают широкий диапазон фокусного расстояния: пользователи могут делать портреты при двукратном увеличении или снимать удаленные объекты благодаря 50-кратному приближению - с помощью ультра-зум объектива с оптической стабилизацией.



Лазерный модуль автофокусировки основной камеры, AI 2.0, Ночной режим 2.0 и двойная вспышка предназначены для съемки деталей днем ​​и ярких и четких фотографий ночью.



Сделанный на видеографии акцент в Mi 10 Pro позволил получить оценку 104 от DxOMark, что позволило модели стать топовым устройством для видеосъемки. Этот смартфон предлагает ведущую в отрасли функцию записи видео UHD 8K, 30 кадров в секунду. Его видео-режимы включают портретное видео, цветную фокусировку, ShootSteady, Vlog и Slow-Mo. Mi 10 Pro предлагает режим Pro с дополнительными программными опциями для тех, кто хочет видео более профессионального качества.



Mi 10 Pro и Mi 10 имеют симметричную аудиосистему из двух динамиков: сверху и снизу. Аудиосистема включает два суперлинийных динамика эквивалентные 1.2cc / 1.0cc, с амплитудой до 0.65 мм / 0.5 мм соответственно.

Модели Mi 10 Pro и Mi 10 имеют 3D-изогнутую переднюю и заднюю панели с гладкими контурными краями и тонкими боковыми рамками, чтобы обеспечить наиболее комфортные тактильные ощущения среди смартфонов Mi-серии. Чтобы обеспечить надежность использования, оба устройства оснащены Gorilla Glass 5 как спереди, так и сзади. Дизайн Mi 10 Pro подчеркнут антибликовым покрытием и задней панелью из матового стекла, а Mi 10 предлагает глянцевую поверхность. Более того, специально разработанная встроенная в дисплей фронтальная камера минимизирует рамки и позволяет увеличить полезную площадь экрана.



Благодаря 6.67-дюймовому изогнутому AMOLED DotDisplay от края до края, с технологией TrueColor, Mi 10 Pro предлагает точность отображения цветов с JNCD <0.55 и △ E <1.1. Такую точность передачи цветов оценят как художники, так и обычные пользователи. Эта технология дисплея нового поколения дает более высокую яркость (до 1200 нит максимальной яркости) и лучшую энергоэффективность по сравнению со своим предшественником, тогда как 90Гц-дисплей SmoothSync обеспечивает быструю и плавную реакцию экрана для потребления контента без «лагов».



Двойные датчики яркости предлагают точное определение яркости, тогда как различные режимы яркости обеспечивают максимальный комфорт для глаз. Оба устройства имеют сертификат TUV Rheinland на соответствие низкому излучению синего света и подтверждение соответствия HDR10+.



Mi 10 Pro и Mi 10 оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Для повышения производительности ЦП, ГП, AI и улучшения общего опыта использования 7 нм-чипсет имеет максимальную тактовую частоту 2.84 ГГц и новые ядра Kryo 585 на основе архитектуры ARM Cortex-A77, что также способствует улучшению энергоэффективности. Чипсет сопровождается оперативной памятью LPDDR5 и флеш-накопителем UFS3.0.



В новинках устновлена усовершенствованная система охлаждения LiquidCool 2.0, состоящей из большой испарительной камеры, а также многослойных графитовых и графеновых пластин, которые рассеивают тепло, полученное при длительном использовании для обеспечения максимальной производительности. Заявлено, что Mi 10 Pro получил 602660 баллов в тестах AnTuTu.



Удовлетворяя растущий спрос на скоростное потребление контента в эпоху 5G, Mi 10 Pro и Mi 10 не только предлагают подключение к сети 5G, но также поддерживают 5G MultiLink для одновременного подключения до трех сетей (2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi и мобильных данных) для быстрого переключения между ними. Кроме того, оба устройства поддерживают Wi-Fi 6.



Смартфон Mi 10 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку с ЗУ на 50 Вт, беспроводную зарядку на 30 Вт и обратнуюй беспроводную зарядку. Mi 10 оснащен батареей 4,780 мАч и предлагает проводную и беспроводную зарядку на 30 Вт, а также обратную беспроводную зарядку.



Mi 10 Pro и Mi 10 также оснащены многофункциональным NFC-чипом и ИК-портом для бесконтактных платежей и дистанционного управления бытовой техникой.



Mi 10 Pro будет доступен в двух цветах (Alpine White и Solstice Grey) в варианте 8 ГБ + 256 ГБ по цене 26999 грн. Что касается Mi 10, то он будет предложен в цветах Twilight Grey и Coral Green в двух вариантах оснащения (8 ГБ +128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ) по цене 21999 грн и 22999 грн соответственно. Mi 10 и Mi 10 Pro ожидаются в продаже в конце апреля.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11

голос Tweet