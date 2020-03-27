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GigaCloud расширяет команду технических специалистов

27 марта 2020 г., 17:05
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GigaCloud расширяет команду технических специалистов

Облачный оператор GigaCloud продолжает расширять штат сотрудников и набирает специалистов в отдел Research & Development.

«Как технологический партнер для бизнеса, мы отвечаем за работу доверенных нам ИТ-сервисов клиента, а значит, и за работу его бизнес-процессов, – говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud. – Даже в условиях кризиса и нестабильных ситуаций мы обеспечиваем высокую производительность и непрерывную доступность критичных сервисов, поэтому сокращать штат сотрудников и экономить на специалистах не намерены. Более того, мы продолжаем создавать новые сервисы, у нас открыты вакансии архитектора VMware, Linux/ OpenStack, Devops-инженера со знанием Amazon/ Azure».

Быстрого роста продаж в компании в ближайшие месяцы не ждут – сейчас многие бизнесы думают не о масштабировании и открытии новых проектов, а о том, как избавиться от ненужных затрат и продержаться до конца кризиса. Но и для существующих клиентов повышать цены на свои услуги компания GigaCloud не собирается.

С 17 марта в связи с введением карантина основная часть команды GigaCloud перешла на удаленный формат работы. Несмотря на это, оператор работает в обычном режиме, все услуги и сервисы предоставляются без перебоев. Служба технической поддержки продолжает следить за работоспособностью облачной инфраструктуры и помогает клиентам в режиме 24/7.


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