З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 803 вибухонебезпечних предметів

24 апреля 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 379 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 803 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 47,16 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 55 тис. 210, на Херсонщині – 29 тис. 615, Донеччині – 18 тис. 720, Київщині – 17 тис. 87, Миколаївщині – 12 тис. 939, Чернігівщині – 8 тис. 767, Сумщині – 7 тис. 707.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 649 тис. 47 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 172 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 196 тис. 735 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

