Tesla неочікувано вийшла в плюс, попри підготовку до великих витрат

Компанія Tesla здивувала інвесторів позитивним грошовим потоком у першому кварталі, що дало виробнику простір для маневру перед реалізацією амбітного інвестиційного плану обсягом понад 20 млрд дол. на поточний рік.

Як повідомляє видання Reuters, вільний грошовий потік компанії склав 1,44 млрд дол., тоді як аналітики прогнозували дефіцит готівки у розмірі 1,43 млрд дол. Такі фінансові показники призвели до зростання акцій автовиробника на 3,4% під час подовжених торгів у середу.

Прибуток компанії перевищив очікування Wall Street, що свідчить про ефективне стримування витрат у складних глобальних умовах. Капітальні витрати Tesla за звітний період виявилися приблизно на 40% нижчими за середні прогнози експертів. Ілон Маск зосередив увагу на створенні автономних таксі на базі AI та гуманоїдних роботів, і значна частина ринкової капіталізації компанії, яка становить 1,45 трлн дол., базується саме на успіху цієї стратегії.

Виручка компанії за три місяці склала 22,39 млрд дол., що трохи менше за очікувані аналітиками 22,6 млрд дол. Хоча обсяги поставок автомобілів виявилися нижчими за прогнози, вони все одно продемонстрували зростання на 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Tesla відзначила стабільне збільшення попиту на ринках APAC та Південної Америки, а також відновлення активності в регіонах EMEA та Північній Америці після періоду певного тиску.

Наразі корпорація готується до початку масового виробництва Cybercab - повністю автономного транспортного засобу без керма та педалей. Компанія планує запустити серійний випуск вже цього року, хоча раніше анонсувала старт нарощування потужностей на перше півріччя. Окрім цього, сервіс роботаксі на базі Model Y вже почав роботу в Далласі та Г'юстоні, що маркує розширення сервісу в США після успішного запуску в Остіні минулого року.

Згідно зі структурою доходів, основним джерелом виручки Tesla залишився автомобільний бізнес, що приніс 16,23 млрд дол. (+16%), проте справжнім лідером зростання став сегмент сервісів та програмного забезпечення (включаючи мережу Supercharger та систему FSD), дохід якого злетів на 42%, досягнувши 3,75 млрд дол. Водночас енергетичний підрозділ продемонстрував змішані результати: попри зниження виручки на 12% (до 2,41 млрд дол.) через циклічність великих контрактів, він став головним драйвером рентабельності. Завдяки рекордній валовій маржі у 39,5%, саме енергетичний сегмент забезпечив компанії необхідний запас фінансової міцності та допоміг сформувати несподіваний профіцит готівки для інвестицій у майбутні AI-проєкти.

Автомобільний напрямок компанії перебуває під тиском конкурентів, які виводять на ринок дешевші моделі електромобілів. Tesla розробляє новий компактний SUV для ринку Китаю, проте цей проект знаходиться на ранніх стадіях і не очікується в серійному виробництві у найближчій перспективі.

Попри масштабні інвестиції в автономні технології, Tesla продемонструвала зростання чистого прибутку за GAAP на 17% до 491 млн дол., тоді як скоригований прибуток перевершив прогнози Wall Street, сягнувши 1,45 млрд дол. Це підтверджує здатність компанії зберігати високу операційну ефективність навіть під час радикальної трансформації з автовиробника на лідера у сфері штучного інтелекту.

Несподіваний надлишок готівки забезпечує Ілону Маску необхідний фінансовий ресурс для реалізації найбільш ризикованих проектів в історії компанії. Оскільки ринкова вартість Tesla значною мірою тримається на вірі інвесторів у технології автономності та робототехніки, позитивний кеш-флоу дозволяє фінансувати розробку AI без залучення зовнішніх запозичень. Це дає менеджменту час для демонстрації комерційної життєздатності Cybercab, що є критичним для підтримання високої капіталізації на фоні сповільнення темпів зростання традиційного автомобільного сектору.

Головним стратегічним ризиком залишається здатність Tesla дотримуватися оголошених термінів виробництва та отримувати регуляторні дозволи. Хоча сервіси роботаксі вже розширюються в Техасі, масштабне впровадження системи Full Self-Driving у Євросоюзі потребує складних узгоджень з боку європейських регуляторів. Будь-яка затримка у масовому запуску Cybercab або проблеми з безпекою програмного забезпечення можуть швидко перетворити нинішній запас міцності на фінансовий тиск, особливо враховуючи агресивну цінову політику конкурентів у бюджетному сегменті електромобілів.

