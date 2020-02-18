 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1203)

09.02 - 16.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Western Digital выпустила мобильную NAND-память с WriteBooster

18 февраля 2020 г., 15:35
+11
голос

Western Digital выпустила мобильную память с WriteBooster

Компания Western Digital представила iNAND MC EU521 — встроенную память (UFS), которая, как утверждается, позволяет разработчикам мобильных приложений улучшить работу смартфона с 5G. Компания первая на рынке поддержала создание JEDEC WriteBooster согласно стандартам UFS 3.1; ему должны будут соответствовать мировые производители смартфонов, оптимизированные для приложений и возможностей 5G.

iNAND MC EU521 позволяет разработчикам мобильных устройств в полной мере использовать преимущества высокой пропускной способности интерфейса UFS 3.1 (линии Gear 4/2), а также кэширования NAND SLC (одноуровневая ячейка). Встроенный флэш-накопитель предлагает скорость записи до 800 МБ/с, что улучшает загрузку 4K и 8K, а также передачу больших файлов из облака. INAND EU521 будет доступен в марте емкостью 128 и 256 ГБ.

«Сегодня смартфоны требуют большей производительности и емкости, поскольку их используют для всего: от просмотра видео, воспроизведения музыки, игр и фотографий до платежей и картографии. Кэширование SLC в iNAND EU521 с WriteBooster позволяет пользователям загружать 4K фильмы за 3,6 секунды. Накопитель EU521 — отличный вариант для современных производителей мобильной техники», заявил Хуберт Верховен, старший вице-президент и генеральный директор сегментов Automotive, Mobile and Emerging business компании Western Digital.

Носитель iNAND использует технологии 96-слойного 3D NAND и интерфейса UFS. Также отмечается, что семейство коммерческих встроенных продуктов поддерживает высокую производительность приложений с 4K-видео, дополненной и виртуальной реальностью и ИИ, которые используются все чаще. Компания также предлагает карты памяти для вторичного рынка, инновационные устройства резервного копирования и зарядки для мобильных пользователей.

Western Digital iNAND MC EU521 будет доступен уже в конце этого месяца.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  