Western Digital выпустила мобильную NAND-память с WriteBooster

18 февраля 2020 г., 15:35

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Компания Western Digital представила iNAND MC EU521 — встроенную память (UFS), которая, как утверждается, позволяет разработчикам мобильных приложений улучшить работу смартфона с 5G. Компания первая на рынке поддержала создание JEDEC WriteBooster согласно стандартам UFS 3.1; ему должны будут соответствовать мировые производители смартфонов, оптимизированные для приложений и возможностей 5G.

iNAND MC EU521 позволяет разработчикам мобильных устройств в полной мере использовать преимущества высокой пропускной способности интерфейса UFS 3.1 (линии Gear 4/2), а также кэширования NAND SLC (одноуровневая ячейка). Встроенный флэш-накопитель предлагает скорость записи до 800 МБ/с, что улучшает загрузку 4K и 8K, а также передачу больших файлов из облака. INAND EU521 будет доступен в марте емкостью 128 и 256 ГБ.

«Сегодня смартфоны требуют большей производительности и емкости, поскольку их используют для всего: от просмотра видео, воспроизведения музыки, игр и фотографий до платежей и картографии. Кэширование SLC в iNAND EU521 с WriteBooster позволяет пользователям загружать 4K фильмы за 3,6 секунды. Накопитель EU521 — отличный вариант для современных производителей мобильной техники», заявил Хуберт Верховен, старший вице-президент и генеральный директор сегментов Automotive, Mobile and Emerging business компании Western Digital.

Носитель iNAND использует технологии 96-слойного 3D NAND и интерфейса UFS. Также отмечается, что семейство коммерческих встроенных продуктов поддерживает высокую производительность приложений с 4K-видео, дополненной и виртуальной реальностью и ИИ, которые используются все чаще. Компания также предлагает карты памяти для вторичного рынка, инновационные устройства резервного копирования и зарядки для мобильных пользователей.

Western Digital iNAND MC EU521 будет доступен уже в конце этого месяца.

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