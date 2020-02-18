TP-Link представила в Украине линейку устройств для умного дома Tapo

18 февраля 2020 г., 14:55

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Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине решений для умного дома из линейки Tapo. Они призваны улучшить защиту жилья от злоумышленников, позволяют организовать дистанционное общение с маленьким ребенком или домашним животным и помогут детям вовремя лечь спать.

Tapo C200 — это универсальная домашняя камера, которая поворачивается в диапазоне 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали. И, как заявлено, делает это без каких-либо звуков. Устройство записывает Full HD видео на карту MicroSD емкостью до 128 ГБ, что позволит сохранить видео за последние 16 дней.

Если камера зафиксирует движение в помещении, она оповестит об этом владельца с помощью уведомления в фирменном приложении Tapo и напугает нежелательных посетителей звуковой сигнализацией. В новинке реализована усовершенствованная функция ночного видения, что обеспечивает четкоое изображение на расстоянии до 9 метров.

В то же время, по замыслу производителя, основное назначение новой модели — использование в качестве видеоняни. Пользователь сможет наблюдать за своими маленькими детьми и домашними любимцами, а также общаться с ними через двухстороннюю аудиосвязь (у камеры есть встроенный микрофон и динамик). При желании, Tapo C200 можно установить на горизонтальную поверхность или зафиксировать на потолке, причем монтажные винты входят в комплект.

Характеристики Tapo C100 не отличаются от спецификаций старшей модели. В то же время С100 имеет несколько конструктивных особенностей: ее модуль не поворачивается, а внешний вид спроектирован таким образом, чтобы пользователь смог зафиксировать камеру на горизонтальной поверхности, на потолке или на стене.

Рекомендованная розничная цена устройств составит 999 грн для Tapo C200 и 899 грн для Tapo C100.

Модель Tapo P100 представляет собой розетку с подключением к сети Wi-Fi и поддержкой управления через фирменное приложение Tapo. Посредством этого ПО можно включать или выключать подключенное к Tapo P100 устройство. Можно также создать расписание для автоматизации работы подключенных устройств. Кроме этого реализована возможность создавать списки таймеров обратного отсчета.

Рекомендованная розничная цена Tapo P100 составит 399 грн для одного устройства и 1499 грн для комплекта из четырех устройств.

Модели TP-Link из новой линейки объединяет возможность управления с помощью смартфона через фирменное приложение Tapo для ОС Android и iOS. А для устройств C200 и C100 приложение дает возможность создать расписание для работы камеры, одновременно вывести на экран видео с 4 камер и объединить до 32 камер с помощью приложения Tapo, а при необходимости — просматривать записи, сделанные несколько дней назад.

В случае с Wi-Fi розеткой P100 приложение дает возможность использовать режим «Не дома». В нем подключенные к ней устройства будут автоматически включаться или выключаться в определенное время, создавая видимость того, что дома кто-то есть. Кроме этого, у пользователя будет возможность делиться правами доступа с другими членами семьи, экономя время и упрощая использование устройства, например, для людей пожилого возраста.

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