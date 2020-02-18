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Коронавирус вынуждает пересмотреть развитие рынка смартфонов

18 февраля 2020 г., 16:05
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Свежий прогноз от Digitimes Research говорит о глобальных поставках в 2020 г. не более чем 1 278 млрд смартфонов. Менее 200 млн из них будут поддерживать стандарт связи 5G. И без того зрелый рынок заметно снизит темпы вследствие вспышки коронавируса в Китае и отголоска эпидемии во всем мире. Свою негативную лепту также внесет неудовлетворительный общемировой экономический рост.

При хорошем сценарии развития событий, что предполагает взятие под контроль ситуации с коронавирусом к концу февраля, четыре ведущих китайских поставщика смартфонов сократят поставки в I квартале почти на 20% «YoY».

Хотя большинство заводов в цепочке производителей комплектующих для ведущих брендов возобновили работу используя запасы, накопленные до наступления Китайского Нового года, загрузка производственных мощностей многих ключевых производителей компонентов, в частности камер, сенсорных модулей и шасси, на сегодняшний день составляет около 20-40%. Это, в свою очередь, наверняка приведет к срывам в цепочке поставок уже по итогам марта.

При этом, если спрос на смартфоны в Китае окажется выше ожидаемого, мировой рынок смартфонов в 2020 г. просядет еще глубже.


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