Выявлена неизвестная ранее вредоносная кампания Wildpressure

25 марта 2020 г., 13:55

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Эксперты глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (GReAT) обнаружили целевую кампанию по распространению троянца Milum. Он позволяет получить дистанционное управление устройствами в различных компаниях, в том числе промышленных. Эта кампания, получившая название Wildpressure, все еще активна. В данный момент большинство ее жертв находится на Ближнем Востоке.

На данный момент эксперты смогли получить несколько почти идентичных образцов троянца Milum, которые не имеют общего кода ни с одной известной ранее APT-кампанией. Все они обладают возможностями для удаленного управления устройствами. В частности, троянец имеет следующие функции: загружать и выполнять команды от своего оператора; собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять ее на командно-контрольный сервер; обновляться до более новой версии.

Исследователи GReAT стали первыми, кто зафиксировал деятельность троянца Milum в августе 2019 г. Исследование показало, что первые три образца были созданы еще в марте 2019 г. Используя имеющуюся телеметрию, эксперты сделали предположение, что большинство целей этой вредоносной кампании находятся на Ближнем Востоке.

Пока многое в отношении Wildpressure остается неясным, в том числе точный механизм распространения троянца Milum.

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