AWS утверждает, что Пентагон продолжает благоприятствовать Microsoft

25 марта 2020 г., 13:15

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В опубликованном вчера обращении в суд Amazon Web Services обвиняет Пентагон в том, что процедура пересмотра контракта JEDI создаёт несправедливое преимущество для конкурирующей с AWS корпорации Microsoft.



В октябре прошлого года 10-миллиардный контракт на обеспечение облачных вычислений Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) получила Microsoft. Посчитавшая себя несправедливо обойдённой, AWS оспорила выбор Пентагона в суде.



В феврале AWS продавила судебный запрет на временную приостановку работы Microsoft над JEDI под предлогом того, что предложение той имеет технические недостатки и, в частности, не отвечает требованиям хранения данных, изложенным в ценовом сценарии 6 (Price Scenario 6 – раздел контракта JEDI).



Министерство обороны заявило, что решит этот вопрос, позволив Microsoft и AWS вносить в свои предложения «ограниченные изменения». Теперь же AWS утверждает, что эта договоренность несправедливо благоприятствует её сопернику.



«Вместо решения всей совокупности проблем, предлагаемое корректирующее действие Министерства обороны США всего лишь предоставляет Microsoft шанс доработать своё фатально ущербное предложение, и в то же время не позволяет AWS отрегулировать собственные цены в соответствии с новыми критериями хранения Министерства обороны» – заявил спикер AWS.



Еще один аргумент, выдвинутый облачным гигантом, заключается в том, что план Минобороны по пересмотру Price Scenario 6 игнорирует проблемы, которые, по его словам, существуют в других частях заявки Microsoft.



Далее AWS перечисляет не менее восьми различных областей, в которых, по её мнению, Пентагон допустил «ошибки оценки» при определении приемлемости облачных сервисов Microsoft. Перечень включает в себя логическую изоляцию и безопасную передачу данных, тактическое преимущество, защиту информации и контроль доступа, хостинг и портативность приложений и данных, управление и проектный заказ (Task Order 001), а также демонстрацию.



Облачный гигант настаивает на том, чтобы Пентагон разрешил исправлять все ошибки, не ограничиваясь ценовым сценарием 6.



«AWS просит суд отклонить ходатайство ответчика и потребовать от Министерства обороны внести изменения в свои корректирующие действия с тем, чтобы справедливо и честно пересмотреть решение о присуждении JEDI», – говорится в опубликованном документе.

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