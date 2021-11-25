Выручка Avaya за год достигла 2,973 млрд долл.

25 ноября 2021 г., 12:45

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Компания Avaya представила финансовые результаты за четвертый квартал и 2021 финансовый год.



Квартальная выручка составила 760 млн долл., а продажи за весь финансовый год выросли на 3,5% до 2,973 млрд долл.

Операционная прибыль по GAAP составила 33 млн долл., а за весь финансовый год - 180 млн долл.



Скорректированная EBITDA зафиксирована на уровне 179 млн долл., 23,6% от выручки, за 2021 финансовый год - 719 млн долл., 24,2% от выручки.



Продажи ARR решения Avaya OneCloud в минувшем квартале выросли в годовом сравнении на 177% до 530 млн долл.



Доход от облачных сервисов, партнеров по альянсу и подписок достиг рекордной доли в 44% по итогам четвертого квартала и 40% в финансовом году.



Также отмечается, что по итогам IV кв. заключено 119 сделок на сумму более 1 млн долл., 18 сделок на сумму более 5 млн долл. и семь контрактов, каждый объемом свыше 10 млн долл.



Запасы денежных средств и их эквивалентов составили 498 млн долл.



«2021 финансовый год для Avaya ознаменовался многими нововведениями, и достигнутые нами результаты превзошли ожидания практически по всем направлениям. Наиболее впечатляющим является тот факт, что мы преодолели более чем десятилетнее снижение годовой выручки, обеспечив рост примерно на 100 млн долл., на фоне увеличения ARR на 177%», - заявил Джим Кирико (Jim Chirico), президент и генеральный директор Avaya.

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