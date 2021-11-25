Samsung улучшила алгоритм восстановления фона изображения после удаления объектов

25 ноября 2021 г., 11:57

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На Samsung AI Forum компания представила результаты ряда технологий и исследований в области искусственного интеллекта.



Среди технологий, обладающих высоким потенциалом, был отмечен LaMa (Resolution-robust Large Mask Inpainting with Fourier Convolutions) – новый подход к проблеме т.н. «инпейнтинга», удаления объектов и последующим восстановления фона. В частности исследователи Samsung Research создали алгоритм, который работает значительно быстрее и точнее предшественников этого подхода.



Как отмечается, одна из основных задач нейросети при инпейтинге - представить, что могло бы быть за объектом на изображении, ориентируясь на контекст, например, рисунок на обоях, текстуру стены и т. д. Необходимо не просто удалить объект, но восстановить фон так, чтобы изображение выглядело убедительно. Специалисты Samsung используют новый подход к генерации масок изображений во время обучения, что делает процесс удаления и закрашивания более точным. Также используются быстрые свертки Фурье, которые повышают устойчивость нейросети к изменению разрешения изображения.



Кроме того, технология «переосвещения сцен» позволяют преобразовать ландшафтные и городские пейзажи, демонстрируя, как они могут выглядеть в разное время суток, при разных условиях освещения и разной погоде. Алгоритм работает на изображениях с разрешением до 4К и дает очень реалистичные результаты на ландшафтных снимках.

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