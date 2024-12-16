Ворожі хакери атакують лісництва, судово-медичні установи та заводи

16 декабря 2024 г., 17:25

0

Tweet

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нові кібератаки, здійснені хакерським злочинним угрупованням UAC-0099. Раніше були відомі випадки, коли згадане угрупування отримало несанкціонований віддалений доступ до кількох десятків комп’ютерів в Україні. Цього разу в зоні ризику опинилися державні організації, зокрема, лісництва, судово-медичні установи та промислові підприємства.

Зловмисники продовжують використовувати традиційні методи для проникнення в інформаційні системи: фішингові електронні листи зі шкідливими вкладеннями. Однак, методи та інструменти атак постійно вдосконалюються.

Цього разу зловмисники почали використовувати листи із вкладеннями у вигляді подвійних архівів з LNK або HTA файлами. При цьому, деякі архіви могли містити експлойт для відомої вразливості WinRAR CVE-2023-38831. Ця вразливість давала зловмисникам можливість запускати шкідливі програми на комп'ютері жертви без її згоди.

Фахівці звертають увагу на ускладнення інструментарію, який застосовують зловмисники. Якщо раніше вони використовували простий VBS-скрипт Lonepage, то зараз вони застосовують складнішу схему з шифруванням та дешифруванням файлів на зараженій машині. Крім того, кіберзлочинці продовжують використовувати сервіси Cloudflare для приховування своєї діяльності та підвищення стійкості інфраструктури.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet