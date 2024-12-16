 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ворожі хакери атакують лісництва, судово-медичні установи та заводи

16 декабря 2024 г., 17:25
0 
 

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нові кібератаки, здійснені хакерським злочинним угрупованням UAC-0099. Раніше були відомі випадки, коли згадане угрупування отримало несанкціонований віддалений доступ до кількох десятків комп’ютерів в Україні. Цього разу в зоні ризику опинилися державні організації, зокрема, лісництва, судово-медичні установи та промислові підприємства.

Зловмисники продовжують використовувати традиційні методи для проникнення в інформаційні системи: фішингові електронні листи зі шкідливими вкладеннями. Однак, методи та інструменти атак постійно вдосконалюються.

Цього разу зловмисники почали використовувати листи із вкладеннями у вигляді подвійних архівів з LNK або HTA файлами. При цьому, деякі архіви могли містити експлойт для відомої вразливості WinRAR CVE-2023-38831. Ця вразливість давала зловмисникам можливість запускати шкідливі програми на комп'ютері жертви без її згоди.

Фахівці звертають увагу на ускладнення інструментарію, який застосовують зловмисники. Якщо раніше вони використовували простий VBS-скрипт Lonepage, то зараз вони застосовують складнішу схему з шифруванням та дешифруванням файлів на зараженій машині. Крім того, кіберзлочинці продовжують використовувати сервіси Cloudflare для приховування своєї діяльності та підвищення стійкості інфраструктури.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  